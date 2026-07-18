影／藍白725凱道抗議 蘇巧慧：集會遊行和言論自由應受保障

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午回應媒體詢問關於藍白陣營為油品食安風暴號召民眾上凱道抗議，她說台灣是民主多元社會，所有集會遊行和言論自由應受保障；至於是否影響選情，她未正面回應。

蘇巧慧清晨不到8點與黨籍市議員參選人黃淑君、陳俊諺、李昆穎到板橋興隆市場拜票前接受採訪，被問到台北市長蔣萬安號召民眾725上凱道，包含李四川和民眾黨主席黃國昌均響應。

蘇巧慧說，台灣是1個民主、多元的社會，所有集會遊行和言論自由權利都受到保障。不過如果是要保障食品安全的話，她認為大家應該分工，地方政府負責第一線抽驗，中央負責制度修正，而檢調就應該針對違法行為嚴辦速辦，大家各自分工在崗位上一起努力，才能夠確保台灣的食安真正安全，讓民眾的健康真正得到守護，大家一起努力。

至於是否擔心毒油事件衝擊選情？蘇巧慧說，食安是每個人都應該要守護的，所以大家都要努力，每一個人都有責任，中央地方一起加油。她的責任現在除了守護食安之外，其實就是希望讓新北的新時代也能夠是更好、更漂亮、更陽光，所以會把握每一個機會向市民報告政見願景。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）清晨不到8點與黨籍市議員參選人到板橋興隆市場拜票。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）清晨不到8點與黨籍市議員參選人到板橋興隆市場拜票。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）清晨不到8點與黨籍市議員參選人到板橋興隆市場拜票，與支持者熱情自拍合影。記者林昭彰／攝影