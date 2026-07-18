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盧秀燕批中央不查廠 綠委：為何高雄抽查18件 台中只驗1次？
台中市長盧秀燕力挺台北市長蔣萬安號召725上街頭抗議毒油，並質疑中央「數度施壓地方不要查廠」等，引發行政院昨深夜駁斥，並呼籲在野黨將食安操作為政治攻防工具。民進黨立委林月琴也質疑盧，「為何高雄可以抽查18件，你們卻只抽驗1次？」食安出問題，不是編造「中央施壓」的劇本，把自己責任推得一乾二淨。
林月琴今表示，「一邊共同查廠，一邊說中央不准查廠，盧秀燕市長，請收回造謠」，盧市長昨天公開指控，中央施壓地方「不要查廠」、「不要公布流向」，這是最惡意的造謠，「食品安全衛生管理法」明定，中央與地方依法分工、共同把關。
林月琴說，這次事件，中央與台中市政府共同查廠，有行政紀錄；中央要求下架，也有行政程序。因此想請教盧市長，如果中央真的「數度施壓地方不要查廠、不要公布、不要下架」，請公布公文、會議紀錄或相關證據。
林月琴指出，事實是7月1日衛福部就與台中市政府共同查廠；食藥署依地方政府回報資料公布產品流向；7月2日要求第一層產品下架、7月4日擴大下架、7月9日更全面預防性下架中聯4月至6月油品及相關產品。
「請問，『中央施壓』到底在哪裡？」林月琴認為，是不是應該先說明，身為第一線食品安全主管機關，為何都是地方政府，「高雄可以抽查18件，你們卻只抽驗1次？」食安出問題，應該向市民交代地方政府做了哪些查核、哪些把關，而不是編造「中央施壓」的劇本，把自己的責任推得一乾二淨。
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