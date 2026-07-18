【即時短評】面對毒油推諉在先 卓揆廉價道歉無法安民心

食安是社會穩定的底線，毒油風暴卻擊碎了民眾對餐食的安全感，也使執政當局的傲慢與顢頇表露無遺。行政院長卓榮泰從一開始強硬狡辯、推諉卸責，到如今引政治風暴擴大不得不吐出「深感抱歉」，被動且廉價，一連串擠牙膏式的政治現形記，形同將民意視為無物的劣質政治秀，但滿是疑慮的民心，卻仍惶惶不安。

回顧這場風暴中執政團隊的言行，如荒謬的「綠官現形記」。卓榮泰起初在立法院面對立委質疑，竟理直氣壯地反嗆：「今天是專案報告，不是專案道歉。」直到17日，新的毒油批號再度被揪出，眼見紙包不住火，卓榮泰才勉強吐出「深感抱歉」四個字。

不是第一時間的道歉，往往不真，也不誠。這種在輿論與證據逼迫下才的妥協道歉，核心並非「愧對人民」，而是為了「政治止血」。對執政者而言，食安風暴只是一場必須熬過去的公關危機，但對每天將毒油吃進肚裡的老百姓來說，這卻是切切實實的健康威脅。

令人難以忍受的，是官員在面對食安漏洞時，毫無同理心的風涼話。

衛福部次長林靜儀在面對立委關心如何檢測毒物殘留時，竟說「本就不鼓勵大家吃炸雞排」，蔑視庶民飲食文化跟習慣。人民要的是「乾淨、無毒的雞排」，政府的職責是確保市場上沒有毒油，而非事發後站在道德至高點，對人民的飲食習慣指手畫腳。

民進黨發言人吳崢在網路節目上脫口而出：「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，更如一記耳光狠狠打在受害者臉上。這句話揭示了執政黨的真實潛意識：「吃到了是你自己選的，與國家監管無關。」 把國家體制防線的崩潰，歸咎於消費者個人選擇，此等冷血邏輯徹底踐踏公共治理精神。

當人民的餐桌不再安全，當學童的午餐令人擔憂，執政黨想的不是如何徹查流向，而是如何與立委爭口舌之快，如何用話術敷衍輿論，如何讓民進黨度過這場公關風暴。

廉價的道歉無法消解累積的民怨，政府連最基礎的食安環境都無法保證，面對質疑時也展現「你奈我何」的集體傲慢，這段因毒油而受創的社會信任，再也無法輕易修補。

治國不能靠口水，安民心不能靠擠出來的道歉，若執政團隊仍不思悔改，繼續用輕浮、推託的態度面對食安，那麼下一次，人民將會用最直接的選票，讓這個傲慢的政府知道，什麼才是真正的「民意不可違」。