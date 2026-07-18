快訊

聽不到也能開飛機？全球首位亞裔聾人女飛行員：AI字幕改變航空未來

美軍連轟伊朗7夜！2油輪行經荷莫茲雷區爆炸起火 德黑蘭揚言「全面進攻」

坑殺觀光客？西門町一顆芒果860元 她嚇到逃走：價格太驚悚

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞幕後／毒油案三大關鍵 讓蔣萬安號召人民上街頭

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
毒油案延燒，台北市長蔣萬安（中）昨到立院拜訪在野黨團。圖／聯合報系資料照
毒油案延燒，台北市長蔣萬安（中）昨到立院拜訪在野黨團。圖／聯合報系資料照

致癌毒油事件延燒，民進黨發言人吳崢在節目上開嗆「又不是我逼你吃」後，台北市長蔣萬安昨天決定號召民眾七二五上凱道。知情人士指出，毒油事件後，賴清德總統神隱、行政院長卓榮泰傲慢，加上吳崢「送頭」，三因素促成「走上街頭」的重大決定。

毒油事件中，蔣萬安對外談話、砲轟中央的火力一天比一天重，他不斷拉高分貝，毒油也從食安問題演變成政治風暴。

蔣萬安認為，依民進黨二○一四年頂新案標準，行政院長卓榮泰應下台負責，賴總統須向全民道歉，但卓榮泰卻說「大家好好合作，事情就會解決」，在立法院還傲慢拒絕道歉。

知情人士說，市府基於過去的經驗及實務面，不是沒有給中央建議，希望中央面對問題，但中央最重要的都沒做，尤其是國安會議到現在沒開，毒油的相關通報也沒有建立制度。加上賴清德神隱，卓榮泰四處嗆人，坐實民進黨政府的傲慢，吳崢在節目的說法促成蔣萬安決定行動的「最後一根稻草」，也讓蔣說出「逼我吃毒油、逼我上街頭」的重話。

據指出，蔣萬安行動目的是希望讓民意有個出口，做出決定後，認為上街頭當然需要友軍，須爭取民眾黨支持，昨早第一個行程登高一呼宣布將發動抗爭行動後，就拜會立院藍白黨團，依黨團時間安排，先見民眾黨主席黃國昌，接著是國民黨團總召傅崐萁等，而藍營縣市首長也紛紛響應，為這場街頭運動蓄積更大的能量。

蔣萬安 卓榮泰 吳崢 中聯油品

延伸閱讀

「逼我吃毒油」 蔣萬安發動725上凱道

毒油延燒「中央吃人夠夠」 蔣萬安今號召：所有民眾站上街頭

賴清德道歉、卓榮泰下台！蔣萬安喊：7月25日一起站上凱道

蔣萬安號召上街頭 稱政府處理致癌油「荒腔走板」：民眾卑微要求是道歉

相關新聞

新聞幕後／毒油案三大關鍵 讓蔣萬安號召人民上街頭

致癌毒油事件延燒，民進黨發言人吳崢在節目上開嗆「又不是我逼你吃」後，台北市長蔣萬安昨天決定號召民眾七二五上凱道。知情人士指出，毒油事件後，賴清德總統神隱、行政院長卓榮泰傲慢，加上吳崢「送頭」，三因素促成「走上街頭」的重大決定。

吳崢「又不是我逼你吃」惹議 藍營酸：何不食肉糜

致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安昨號召人民7月25日上凱道，國民黨北市議員參選人林揚庭直呼食安零容忍，蔣萬安拚食安、他挺到底，是時候讓民進黨聽聽基層人民真實的怒吼，也喊話民進黨發言人吳崢出來道歉。

綠議員酸「藍白如喪考妣上街遊行」 白斥：蘇巧慧認同林秉宥發言嗎？

油品風暴延燒，引發民心不安及在野黨怒火，北市長蔣萬安串聯藍白陣營，號召民眾下周六上凱道。民進黨新北市議員林秉宥發文「整群藍白如喪考妣上街遊行」，讓民眾黨議員陳世軒反擊「請問蘇巧慧：你認同林秉宥的發言嗎？」

【總編開箱】「沒逼你吃毒油」 民進黨政府終於徹底激怒人民

毒油事件延燒半個多月，17日出現兩大轉折，一是前兩天還在立法院傲慢嗆藍委的閣揆卓榮泰道歉了，再來是民進黨發言人吳崢「被民進黨道歉」了。卓榮泰的道歉只是虛應故事，無足輕重，關鍵的是吳崢那句「又不是我逼你吃（毒油），你跟我大聲幹嘛」，這句話已成為這場油品風暴的分水嶺，更可能是年底選戰的最大變數。

「逼我吃毒油」 蔣萬安發動725上凱道

油品風暴延燒十八天，昨又傳出新批號出問題，行政院長卓榮泰在宜蘭出席活動時，為沒能在第一時間查處「深感抱歉」。台北市長蔣萬安痛批，政府「吃人夠夠」、「逼我吃毒油、逼我上街頭」，他火速串連立法院藍白黨團，並且獲國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌力挺，國民黨中央宣布，下周六號召民眾上凱道，舉辦「我是人，我反毒台」活動。

癌油案 卓揆「切香腸道歉」 在野轟「下台」

行政院長卓榮泰昨在宜蘭受訪，為新批號油品出問題卻無法在第一時間查處而道歉。在野黨依然不滿，批評卓揆如同「切香腸」，壓力到哪、道歉到哪，喊話卓下台負責。執政黨立委緩頰，肯定卓榮泰道歉的態度是好的，重點是要把制度漏洞補起來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。