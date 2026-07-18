綠議員酸「藍白如喪考妣上街遊行」 白斥：蘇巧慧認同林秉宥發言嗎？

油品風暴延燒，引發民心不安及在野黨怒火，北市長蔣萬安串聯藍白陣營，號召民眾下周六上凱道。民進黨新北市議員林秉宥發文「整群藍白如喪考妣上街遊行」，讓民眾黨議員陳世軒反擊「請問蘇巧慧：你認同林秉宥的發言嗎？」

林秉宥發文談到，2014年因為頂新地溝油事件，食藥署重新訂定了食用油中Bap含量不可高於2ppb的規範，十幾年來，台灣人的癌症發生率還是持續上升；同時未規範食用油BaP含量的日本，癌症發生率略低於台灣。簡單幾個數字就能看出食用油中的BaP含量對於癌症發生率是怎樣的相關性；一群在那邊癌油，毒油幹幹叫的人，不是連基本討論公共政策的能力都沒有，就是惡意利用人民的無知當成政治鬥爭的武器；共產黨與法西斯也不過於如此。

「出事的廠商還是藍營金主兼好友，盧秀燕強力推薦，但是只要能修理民進黨，再好的交情也是一夕翻臉。」林秉宥說，冤有頭債有主，抗議執法者辦人不力卻對加違法者隻字不提，號召上凱道，不就跟夥伴出事跑去包圍派出所的屁孩流氓一樣？建議國民黨應該號召去中聯油脂公司所在地抗議才對，「不敢去，就是檢討受害者的臭俗辣」。

對於林秉宥的嗆辣發文，陳世軒也在昨天深夜發文反擊，他感嘆，林秉宥不捍衛人民食安就算了，反而還攻擊要上街的人民，讓同為新莊議員，有些話不吐不快。

陳世軒說，當民進黨對中聯致癌油的處理荒腔走板、無能至極、發言人還出來嗆人民「又不是我逼你吃」，人民難道不該憤怒？不能火大？還是說林秉宥覺得反正沒吃死人，根本不算什麼？這就是民進黨對食安的標準嗎？你要不要複習一下2014年民進黨在野時是怎麼說的？

「林秉宥是不是忘了民進黨是街頭出身的政黨，現在穿著皮鞋，就可以嘲笑穿草鞋、光著腳的人民？」陳世軒說，林秉宥的發言簡直是傲慢，難道以為自己是新潮流，就能傲慢到這種程度？最好笑的是，民進黨食安五環破功，還要硬扯共產黨，林秉宥要不要乾脆說大豆沙拉油被第五縱隊滲透，所以要來毒害台灣人？水準跟沈伯洋沒兩樣，丟盡新北市議會的臉。

陳世軒認為，林秉宥應該向台灣社會道歉！也要請問民進黨新北市黨部主委蘇巧慧，對林秉宥的失格發言，妳認同嗎？妳願意背書嗎？如果不願意，身為主委難道不應該要求林秉宥道歉？