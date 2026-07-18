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吳崢「又不是我逼你吃」惹議 藍營酸：何不食肉糜

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安昨號召人民7月25日上凱道，國民黨北市議員參選人林揚庭直呼挺到底。圖／林揚庭提供
致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安昨號召人民7月25日上凱道，國民黨北市議員參選人林揚庭直呼挺到底。圖／林揚庭提供

致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安昨號召人民7月25日上凱道，國民黨北市議員參選人林揚庭直呼食安零容忍，蔣萬安拚食安、他挺到底，是時候讓民進黨聽聽基層人民真實的怒吼，也喊話民進黨發言人吳崢出來道歉。

林揚庭昨晚在臉書表示，當全台灣的民眾都在擔心自己和家人有沒有把毒素吃下肚、健康會不會受到影響，結果執政黨發言人吳崢竟然在節目上大言不慚地嗆聲，「又不是我逼你吃的」，跟媒體人黃揚明叫囂。這到底是什麼傲慢的態度？

他指出，現在就是政府把關食安無能，不僅沒有一絲愧疚，出事了還要檢討受害者，把責任推得一乾二淨。這就是民進黨對待台灣人民的方式嗎？這種「何不食肉糜」的嘴臉，吳崢發言真的讓人看不下去、不敢恭維。

林揚庭說，他身為一個爸爸，這幾天也和無數的台北市家長一樣，孩子每天在學校吃營養午餐，現在連學校的供餐都受到波及，「我們的孩子到底吃進了什麼？」他真的很想問吳崢，什麼叫「又不是我逼你吃的」？這種話對孩子說的出口？

他提到，現在蔣萬安市長為了捍衛市民的食安，確定號召上街頭抗議，為了捍衛我們的餐桌安全、為了保護我們的下一代，我們絕對不能再縱容這種無良、無能又傲慢的執政態度。食安是我們最後的底線，沒有任何妥協的空間。

林揚庭強調，如果這個政府再不給人民一個交代，不道歉也沒有人下台負責，他是一定抗爭到底的。他平常不太針對意識型態的議題發言，但這種沒有是非的問題，已經令人難以相信自己的眼睛了，自己一定要站出來響應上街頭。

吳崢 蔣萬安 黃揚明

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