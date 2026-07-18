「逼我吃毒油」 蔣萬安發動725上凱道

油品風暴延燒十八天，昨又傳出新批號出問題，行政院長卓榮泰在宜蘭出席活動時，為沒能在第一時間查處「深感抱歉」。台北市長蔣萬安痛批，政府「吃人夠夠」、「逼我吃毒油、逼我上街頭」，他火速串連立法院藍白黨團，並且獲國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌力挺，國民黨中央宣布，下周六號召民眾上凱道，舉辦「我是人，我反毒台」活動。

卓榮泰昨赴宜蘭參加活動時遇抗議，當媒體問及因致癌油被台北地檢署列被告是否覺得委曲，他首度致歉說，司法的事情交給司法解決，行政工作就是趕快給人民安心。

「中聯油脂是一個非常不負責任的社會企業，毫無誠信。」卓榮泰說，業者遲延通報還隱匿事實，不提供真實資訊，讓中央等各級政府無法在第一時間全面防堵，他已要求檢調速查速辦、嚴查嚴辦。

串連藍白黨團 獲鄭麗文力挺

卓榮泰表示，新批號出現問題，竟然不在事先得知的二十九項批號中，行政單位沒辦法在第一時間查處，「這個部分我真的深感抱歉」，會繼續追查真相，也一定會追究行政責任。

蔣萬安昨天上午參加台北夏季旅展，他受訪表示，「絕對不要再讓政府吃人夠夠」，呼籲人民走上街頭；隨後赴立法院拜會藍白黨團，並與國民黨立委舉行閉門會議。

蔣萬安在立法院表示，面對重大食安議題，民進黨政府處理荒腔走板，迄今超過半個月，毒油事件的起因、哪個製程環節出問題，政府說不出所以然；中聯油脂等業者當然有責任，但是從四月到六月，人民吃下多少問題毒油，一月到三月或更早之前就沒有問題嗎？難道不該追究中央責任？

批政府吃人夠夠 無人願下台

蔣萬安說，卓榮泰、衛福部長石崇良和食藥署長姜至剛，沒有一個人願意負責下台；卓榮泰只針對一個問題批號道歉，責任都推給業者，好像自己沒錯一樣；又看到民進黨發言人吳崢竟說「不是我逼你們吃」，民進黨政府簡直「逼我吃毒油、逼我上街頭」。

蔣萬安隨即繼續拜會國民黨中央，鄭麗文宣布在廿五日、國民黨全代會當天，在凱道舉辦「我是人，我反毒台」大會，邀全民發出怒吼。

盧秀燕表態參加 白營也響應

民眾黨主席黃國昌說，他與蔣萬安都有共同的結論，「既然民進黨政府不願負責、不肯面對民意，在野黨必須站出來，替人民發聲」。

台中市長盧秀燕透過臉書表態參加，她說，食安就是國安，毒油事件延燒至今，中央批地方搶快，數度施壓不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油，早已民怨沸騰。

此外，基隆市長謝國樑也表態將出席。新北市長侯友宜正在協調行程，桃園市長張善政昨說，不排除上街頭。