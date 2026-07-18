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癌油案涉隱匿串證 中聯總座收押禁見

聯合報／ 記者曾健祐蕭雅娟張宏業／連線報導

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總經理余凌冲涉嫌主導隱匿油品檢驗結果，台中地院昨重開羈押庭，認定本案油品波及廣泛，嚴重影響食品安全，改裁定余收押禁見；檢方現已查扣中聯等四間涉案公司不法所得近一點三億元，全案恐持續向上延燒。

據了解，衛福部食藥署初期定調中聯「主動通報」苯駢芘超標一事，後態度大轉彎改稱業者隱匿，檢方已掌握余在會議中下令延遲通報、主導隱匿，其因不堪油品虧損嚴重，才不顧全民食安

中檢認定中聯、福壽、福懋油及泰山等四家公司，販賣苯駢芘超標油品，期間獲利屬犯罪所得，已扣押四公司名下土地、房屋等不動產，金額逼近一點三億元，後續會追加查扣，證實致癌油銷售量驚人；隨余遭收押、同案業者手機被扣，檢方緊鑼密鼓鑑識還原對話，不排除有更高層涉案。

中檢九日動員多達十三名檢察官，兵分多路搜索中聯、福壽、福懋油，及泰山四家公司，帶回十一名被告，主張余凌冲涉嫌食安法、偽造文書，且有滅證、串供之虞，聲請羈押；台中地院十日裁定余兩千萬元交保，檢當庭抗告，台中高分院十六日撤銷發回。

中院昨由另名法官重開羈押庭，認為余對員工、廠商具實質影響力，足認有串供、滅證之虞，台灣四面環海逃亡管道多，裁定余羈押二月，並禁止接見、通信。

此外，許姓男子涉在社群發文，指「五月衛福部要參加世衛大會，要中聯油脂所有人保密，等政府通知」等不實訊息，台北地檢署訊後依散播食品安全不實罪諭令十萬元交保。

中聯 苯駢芘 食安

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