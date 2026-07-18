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知情人士：癌油案3件事 讓蔣萬安決定上街頭

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

致癌毒油事件延燒，民進黨發言人吳崢在節目上開嗆「又不是我逼你吃」後，台北市長蔣萬安昨天決定號召民眾七二五上凱道。知情人士指出，毒油事件後，賴清德總統神隱、行政院長卓榮泰傲慢，加上吳崢「送頭」，三因素促成「走上街頭」的重大決定。

毒油事件中，蔣萬安對外談話、砲轟中央的火力一天比一天重，他不斷拉高分貝，毒油也從食安問題演變成政治風暴。

蔣萬安認為，依民進黨二○一四年頂新案標準，行政院長卓榮泰應下台負責，賴總統須向全民道歉，但卓榮泰卻說「大家好好合作，事情就會解決」，在立法院還傲慢拒絕道歉。

知情人士說，市府基於過去的經驗及實務面，不是沒有給中央建議，希望中央面對問題，但中央最重要的都沒做，尤其是國安會議到現在沒開，毒油的相關通報也沒有建立制度。加上賴清德神隱，卓榮泰四處嗆人，坐實民進黨政府的傲慢，吳崢在節目的說法促成蔣萬安決定行動的「最後一根稻草」，也讓蔣說出「逼我吃毒油、逼我上街頭」的重話。

據指出，蔣萬安行動目的是希望讓民意有個出口，做出決定後，認為上街頭當然需要友軍，須爭取民眾黨支持，昨早第一個行程登高一呼宣布將發動抗爭行動後，就拜會立院藍白黨團，依黨團時間安排，先見民眾黨主席黃國昌，接著是國民黨團總召傅崐萁等，而藍營縣市首長也紛紛響應，為這場街頭運動蓄積更大的能量。

蔣萬安 卓榮泰 吳崢

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