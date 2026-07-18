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冷眼集／處理癌油太傲慢！戰狼咬頭家 官逼民反

聯合報／ 本報記者李承穎
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照

毒油延燒逾半個月，賴清德政府不思解決，卻從上到下四處引戰，卸責給藍白和地方政府，企圖以政治手段化解食安風暴，民眾至今仍不知問題油從何而來，又該如何自保；民進黨發言人吳崢脫口「又不是我逼你吃」，徹底引爆人民怒火，逼使群眾走上街頭的正是傲慢的賴政府。

二○一四年爆發頂新黑心油風暴，時任台南市長賴清德砲轟中央推責給地方，當時的民進黨主席蔡英文也說「如果你真的不想負責任，讓我們來執政」；同年民進黨競選廣告就以小吃攤老闆，控訴「一桶又一桶講是合格的油，把我們的血汗攏害了了」，並附上「做不好就換掉」標語。

當時行政院長江宜樺兩度道歉，在國會九十度謙卑鞠躬，時任衛福部長邱文達、食藥署長葉明功都黯然下台。反觀如今無人被行政究責，藍委在國會殿堂要卓揆道歉，卓反嗆「今天是專案報告還是專案道歉？」甚至打壓地方政府，指責台中「搶快」公布問題油品流向。

去年非洲豬瘟事件發生後，民進黨應對模式為「中央、地方權責分工」，採行政追責、修法補漏、政治反擊三大策略，最後就是「功歸中央，責在地方」，和致癌油風暴攻防邏輯高度相似。

即便卓榮泰昨公開道歉，還把責任推給廠商，「錯在別人的嘴臉」反映賴政府的傲慢，也難怪吳崢膽敢脫口說出冷血的「又不是我逼你吃」，就是賴卓體制給的底氣。

綠營「戰狼」心態對抗的，正是不知情吞下問題油品的老百姓，蔣萬安喊出「逼我吃毒油」號召上凱道，正是無比卑微「頭家」心聲。二○一四年的回力鏢，如今回擊到賴總統身上，七二五凱道上的憤怒民意，若賴政府還妄圖混淆成政治操作，年底選戰的反撲力道，將比去年大罷免更加猛烈。

蔡英文 賴清德 民進黨 吳崢 卓榮泰 苯駢芘

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