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輿情反彈！府院黨癌油滅火 卓揆、吳崢道歉了

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋黃婉婷／台北報導
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油品風暴延燒逾半月，賴政府處理策略在昨天髮夾彎，放軟態度，從質疑台中市府到民進黨發言人吳崢爆出爭議言論，民進黨不斷修正回應，也開會設法拆彈，最終是行政院長卓榮泰和民進黨發言人吳崢雙雙道歉。

綠營人士表示，賴政府面對該議題原先打出的是「圍魏救趙」，前天就以質疑台中市政府八百天未檢驗油品作為出牌，盼平衡掉中央的輿論壓力；但經過一晚後，到了昨天上午，輿情系統陸續回報劣油議題未解，且負面聲量矛頭多指向中央，並非地方政府。

與此同時，民進黨發言人吳崢在網路節目上與媒體人黃揚明激辯，脫口而出「又不是我逼你吃（毒油），你跟我大聲幹嘛」，立刻引爆話題，批評聲不斷。

民進黨對吳崢的爭議言論出現「一日三版本」回應，最初回應方向為，吳崢說明目前行政院除提出相關油品全面下架外，也將針對後續的徹查機制進行修法與強化，還給人民可以信任的食安空間。

第二個版本則是以民進黨名義，加入了「本黨發言人當下對應的回應，然發言也因流於情緒、用詞欠缺謹慎，對此願深自檢討」段落，並再度重申，食品安全攸關全民健康，絕無藍綠與黨派之分，身為執政黨，對於食安標準沒有任何妥協空間。

直到最後第三版本，民進黨才加入「該發言因應特定媒體人情緒性指控，本黨發言人當下對應的回應，然發言也因流於情緒、用詞欠缺謹慎，對此願深自檢討」。

黨政人士指出，府院黨高層昨開會拆彈，會中定調中央政府面對此議題無迴避空間，要正面放低身段面對；會中定調，吳崢爭議發言沒有不道歉空間，須審慎以對，否則恐變成進一步全面點燃食安議題的「火柴棒」。該人士說，高層會議定調後，卓榮泰隨即以最高行政首長之姿道歉；吳崢原本未道歉，最後也由民進黨發出聲明稿「被道歉」。

卓揆昨赴總統官邸會商

綠營人士透露，卓榮泰昨天下午曾赴總統官邸，黨內解讀，近日食安風波愈滾愈大，賴卓兩人自然要持續掌握輿情發展，包括吳崢風波道歉後是否平息，後續行政責任與政治責任如何究責，今日也不排除再見面掌握最新情勢，因此「便當會」傳聞並非全然空穴來風。

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