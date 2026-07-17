快訊

致癌油風暴…檢查扣中聯等4公司1.3億房地產 續追不法所得恐向上延燒

美股早盤／陸AI新模型震撼全球 四大指數重挫！費半崩5%陷熊市

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕批中央「不查廠、不公布、不下架」 李慧芝斥不實指控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台中市長盧秀燕表態響應725遊行，並在臉書發文質疑中央「數度施壓地方不要查廠」、「不要公布流向」、「不要下架毒油」。行政院發言人李慧芝批評盧秀燕不實指控，強調強調一切依法行政。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕表態響應725遊行，並在臉書發文質疑中央「數度施壓地方不要查廠」、「不要公布流向」、「不要下架毒油」。行政院發言人李慧芝批評盧秀燕不實指控，強調強調一切依法行政。聯合報系資料照

毒油事件延燒，台北市長蔣萬安號召725上街頭抗議，台中市長盧秀燕也表態力挺，並在臉書發文質疑中央「數度施壓地方不要查廠」、「不要公布流向」、「不要下架毒油」。行政院發言人李慧芝深夜「嚴正駁斥」盧秀燕不實指控，強調強調一切依法行政。

李慧芝強調，6月30日接獲通報後，第一時間衛福部即與台中市政府於7月1日共同查廠，相關稽核照片及記錄都在檔，盧秀燕所謂「中央施壓不查廠」說法與事實不符。

李慧芝並強調「有流向」，7月9日行政院會中，台中市黃副市長有說明，「中央政府的資料一定是從地方政府上去的」，食藥署彙整地方資料、交叉比對名單，避免錯誤資訊引發民眾恐慌與市場混亂，並於官網建立專區，提供產品流向及相關資訊，讓民眾能即時掌握事件進度。盧秀燕所謂「中央施壓不公布流向」的說法，也不符事實。

李慧芝並說，7月1日食藥署查廠後，7月2日即發文要求第一層產品下架，並依專家會議決議於7月4日擴大公布第二層名單及下架範圍，7月9日進一步宣布中聯4月到6月的油品及相關產品全面預防性下架。盧秀燕所謂「中央要求不要下架」更是完全並非事實。

李慧芝表示，重大食安事件應以完整事證與科學證據為依據，並呼籲在野黨停止扭曲事實、散布不實資訊，將食安操作為政治攻防工具。她強調，依照食安法，地方政府身為第一線主管機關，也應該共同把關食品安全，避免誤導社會、影響民眾對食安制度的信任。

致癌沙拉油 盧秀燕 李慧芝 中央 蔣萬安

延伸閱讀

今與蔣萬安通電話 盧秀燕：725反毒油上凱道「我參加」

【重磅快評】卓榮泰讚盧秀燕 除了停損還藏了這個心思

賴總統藉中間人指示中聯隱匿致癌油案？食藥署批造謠：移送檢調偵辦

毒油連環爆 國民黨團提公決案：致癌油沒有真相不准上架

相關新聞

致癌油風波蔣萬安號召725上凱道 黃國昌曝聊1小時討論最多是這事

致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安今號召民眾上街頭，確定7月25日凱道見，他上午也與民眾黨主席黃國昌碰面。黃國昌晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前回應此事，今天早上蔣萬安來民眾黨團找他，聊了快一個小時，花最多時間討論的是人民的怒火必須要讓民進黨政府清楚地聽到。

毒油案互罵問A答B 蔣萬安動怒連珠炮轟顏若芳「就是妳這種態度」

繼索資爭議，台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告質詢時，又因毒油的食安問題與綠議員互嗆。議員顏若芳質疑為何新北、桃園、屏東等縣市都驗苯駢芘，台北市沒有？只指責別人不檢討自己；蔣萬安反嗆「高雄有驗嗎？中央連事發到現在都不驗，雙標」，雙方你來我往互嗆2分鐘。

吳崢「又不是我逼你吃」爆爭議 柯文哲直呼傲慢：反正民進黨就那個樣

致癌油風波延燒，民進黨發言人吳崢「又不是我逼你吃」惹議。民眾黨前主席柯文哲從桃園市復興區北上，晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前直呼「那個就傲慢」，自己不要講人家壞話，又補一句他只是顯露出他們的本性，反正民進黨就是那個樣子。

盧秀燕批中央「不查廠、不公布、不下架」 李慧芝斥不實指控

毒油事件延燒，台北市長蔣萬安號召725上街頭抗議，台中市長盧秀燕也表態力挺，並在臉書發文質疑中央「數度施壓地方不要查廠」、「不要公布流向」、「不要下架毒油」。行政院發言人李慧芝深夜「嚴正駁斥」盧秀燕不實指控，強調強調一切依法行政。

酸蔣萬安「雙標」缺席食安會逾7成 北市府回擊沈伯洋「質詢掛0」

中聯油脂案持續延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋今指台北市長蔣萬安雙標，出席北市食安會比率低。北市府今晚回擊，沈伯洋毒油案質詢過衛福部長次數是0。

盧秀燕響應蔣萬安上凱道 鄭照新：執政黨說錯話道歉無妨

致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安今上午號召人民7月25日上凱道，台中市長盧秀燕也在臉書響應她參加。中市副市長鄭照新今北上出席民眾黨活動，提及盧在蔣公布前就有溝通，也要執政黨如果有說錯話，道歉無妨，重拾人民的信心，才是現在人民最高的期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。