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酸蔣萬安「雙標」缺席食安會逾7成 北市府回擊沈伯洋「質詢掛0」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
沈伯洋今早到西湖市場掃街，受訪被問及蔣萬安缺席市府的食安會議。沈伯洋說，確實缺席蠻多。記者邱書昱／攝影 邱書昱
沈伯洋今早到西湖市場掃街，受訪被問及蔣萬安缺席市府的食安會議。沈伯洋說，確實缺席蠻多。記者邱書昱／攝影 邱書昱

中聯油脂案持續延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋今指台北市長蔣萬安雙標，出席北市食安會比率低。北市府今晚回擊，沈伯洋毒油案質詢過衛福部長次數是0。

毒油案發生，蔣萬安多次要求賴清德總統召開食安會議、行政院長卓榮泰應下台。昨蔣赴議會施政報告時，社民黨議員苗博雅指出，市長身兼台北市食品安全委員會召集人，缺席率高達7成。沈伯洋今受訪也表示，如果覺得很重要，那為什麼出席率那麼低？這樣就是雙標。

北市府副發言人葉向媛表示，請問沈伯洋委員毒油案兩周以來質詢過衛福部長幾次？就任兩年以來，哪一次質詢過食安議題？答案都是0。對食安0關心的沈委員，怎麼好意思質疑第一時間因應毒油案、總在第一線向市民完整說明的蔣市長，這不只是雙標，更是自曝其短。

葉向媛說，沈柏洋委員的立委任期還剩一半，期待未來看到沈委員多多質詢，展現對食安議題的關心。

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