盧秀燕響應蔣萬安上凱道 鄭照新：執政黨說錯話道歉無妨

致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安今上午號召人民7月25日上凱道，台中市長盧秀燕也在臉書響應她參加。中市副市長鄭照新今北上出席民眾黨活動，提及盧在蔣公布前就有溝通，也要執政黨如果有說錯話，道歉無妨，重拾人民的信心，才是現在人民最高的期待。

鄭照新晚間出席民眾黨北市議員陳宥丞感恩募款餐會，被問及盧秀燕何時從蔣萬安那得知相關訊息？鄭說，地方政府的首長事前就有針對這件事情來溝通，在蔣市長公布之前就有這樣的溝通，所以盧市長也在臉書跟大家說明她有接到電話。

蔣萬安幾點致電盧秀燕討論、盧秀燕何時答應？鄭照新說，不需要特別地講到細節，不過蔣市長宣布前就跟盧市長有這樣的默契，盧市長當然支持這樣的倡議；尤其事發之後，中央政府面對下架、資訊揭露或到中聯查察的態度，相對比較遲疑、被動，或不鼓勵地方政府採取積極作為。

鄭照新表示，我們希望透過這樣行動，把人民真正心聲在街上展現出來讓政府看到，而不是流於政黨攻防。也呼籲執政黨能夠面對人民真正的心聲，用務實的態度，而不是在發言時脫口而出「又不是我們逼你吃的」，搞得好像是人民故意自己來選擇有問題的油品，絕對不是這樣。如果有說錯話，道歉無妨，重拾人民的信心，才是現在人民最高的期待。