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盧秀燕響應蔣萬安上凱道 鄭照新：執政黨說錯話道歉無妨

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台中市副市長鄭照新今天晚間出席民眾黨北市議員陳宥丞感恩募款餐會前受訪。記者林佳彣／攝影
台中市副市長鄭照新今天晚間出席民眾黨北市議員陳宥丞感恩募款餐會前受訪。記者林佳彣／攝影

致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安今上午號召人民7月25日上凱道，台中市長盧秀燕也在臉書響應她參加。中市副市長鄭照新今北上出席民眾黨活動，提及盧在蔣公布前就有溝通，也要執政黨如果有說錯話，道歉無妨，重拾人民的信心，才是現在人民最高的期待。

鄭照新晚間出席民眾黨北市議員陳宥丞感恩募款餐會，被問及盧秀燕何時從蔣萬安那得知相關訊息？鄭說，地方政府的首長事前就有針對這件事情來溝通，在蔣市長公布之前就有這樣的溝通，所以盧市長也在臉書跟大家說明她有接到電話。

蔣萬安幾點致電盧秀燕討論、盧秀燕何時答應？鄭照新說，不需要特別地講到細節，不過蔣市長宣布前就跟盧市長有這樣的默契，盧市長當然支持這樣的倡議；尤其事發之後，中央政府面對下架、資訊揭露或到中聯查察的態度，相對比較遲疑、被動，或不鼓勵地方政府採取積極作為。

鄭照新表示，我們希望透過這樣行動，把人民真正心聲在街上展現出來讓政府看到，而不是流於政黨攻防。也呼籲執政黨能夠面對人民真正的心聲，用務實的態度，而不是在發言時脫口而出「又不是我們逼你吃的」，搞得好像是人民故意自己來選擇有問題的油品，絕對不是這樣。如果有說錯話，道歉無妨，重拾人民的信心，才是現在人民最高的期待。

盧秀燕 蔣萬安 鄭照新 致癌沙拉油

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