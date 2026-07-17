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致癌油風波蔣萬安號召725上凱道 黃國昌曝聊1小時討論最多是這事

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前受訪，談及早上和台北市長蔣萬安聊了快一個小時。記者林佳彣／攝影
民眾黨主席黃國昌今天晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前受訪，談及早上和台北市長蔣萬安聊了快一個小時。記者林佳彣／攝影

致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安今號召民眾上街頭，確定7月25日凱道見，他上午也與民眾黨主席黃國昌碰面。黃國昌晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前回應此事，今天早上蔣萬安來民眾黨團找他，聊了快一個小時，花最多時間討論的是人民的怒火必須要讓民進黨政府清楚地聽到。

兩人談及三個層面的問題。黃國昌說，一是毒油風暴發生到現在，民進黨不僅執政無能，而是權力的傲慢、徹底的擺爛，從卓榮泰到衛福部長、副部長，乃至於民進黨發言人這段日子的發言，真的讓台灣人民聽不下去；目前毒油流向還沒查清楚，只有公布第一批受影響的品項，後面的乾脆繼續蓋牌，完全不對人民負責任的做交代。

黃國昌提到第二個層次，在中央擺爛下，他提出地方政府或許要思考怎樣發揮聯合治理的平台？第一線的縣市政府稽查結果，能用統一格式匯聚成一個地方聯合治理平台的專區，讓大家很清楚地知道目前到底有多少東西受到影響，層面、範圍有多大，保障民眾知情的權利、保護消費者的權益還是最重要。

他點出第三個層面，也是兩人花最多時間討論的事情。目前民進黨政府如此傲慢、不願意負起責任的情況下，人民的怒火必須要讓民進黨政府清楚地聽到。他跟蔣市長針對上街頭的事情，包括7月25日的時間、地點在凱道，以及接下來一些活動的規畫跟細節，有滿深入地交換意見。

黃國昌強調，最重要的是7月25日聚集凱道活動，他相信這不是中國國民黨的活動，也不是台灣民眾黨的活動，而是關心食安每一位國人，大家不分黨派，每一個消費者都是受害者，應該要一起出來讓民進黨政府聽見人民的怒火，而且要求行政院長卓榮泰必須要下台負責。

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