致癌油風波蔣萬安號召725上凱道 黃國昌曝聊1小時討論最多是這事

致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安今號召民眾上街頭，確定7月25日凱道見，他上午也與民眾黨主席黃國昌碰面。黃國昌晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前回應此事，今天早上蔣萬安來民眾黨團找他，聊了快一個小時，花最多時間討論的是人民的怒火必須要讓民進黨政府清楚地聽到。

兩人談及三個層面的問題。黃國昌說，一是毒油風暴發生到現在，民進黨不僅執政無能，而是權力的傲慢、徹底的擺爛，從卓榮泰到衛福部長、副部長，乃至於民進黨發言人這段日子的發言，真的讓台灣人民聽不下去；目前毒油流向還沒查清楚，只有公布第一批受影響的品項，後面的乾脆繼續蓋牌，完全不對人民負責任的做交代。

黃國昌提到第二個層次，在中央擺爛下，他提出地方政府或許要思考怎樣發揮聯合治理的平台？第一線的縣市政府稽查結果，能用統一格式匯聚成一個地方聯合治理平台的專區，讓大家很清楚地知道目前到底有多少東西受到影響，層面、範圍有多大，保障民眾知情的權利、保護消費者的權益還是最重要。

他點出第三個層面，也是兩人花最多時間討論的事情。目前民進黨政府如此傲慢、不願意負起責任的情況下，人民的怒火必須要讓民進黨政府清楚地聽到。他跟蔣市長針對上街頭的事情，包括7月25日的時間、地點在凱道，以及接下來一些活動的規畫跟細節，有滿深入地交換意見。

黃國昌強調，最重要的是7月25日聚集凱道活動，他相信這不是中國國民黨的活動，也不是台灣民眾黨的活動，而是關心食安每一位國人，大家不分黨派，每一個消費者都是受害者，應該要一起出來讓民進黨政府聽見人民的怒火，而且要求行政院長卓榮泰必須要下台負責。