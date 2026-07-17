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蕭美琴開箱竹北圖書館 藍白議員門外抗議致癌沙拉油流竄

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
議員林碩彥痛批，食安是不可退讓的紅線。圖／議員林碩彥提供
議員林碩彥痛批，食安是不可退讓的紅線。圖／議員林碩彥提供

副總統蕭美琴今日下午出席竹北市立圖書館福德分館的啟用開箱活動，民眾黨新竹縣議員林碩彥、國民黨新竹縣議員吳旭智與多位民眾等人在門口，抗議中央食安把關失職，要求政府給出交代。

今天下午有民眾在竹北市立圖書館福德分館門口，表達抗議與不滿。民眾黨新竹縣議員林碩彥與民眾黨竹北市民代表參選人李心然、劉文軒、林瑞德、民眾黨新豐鄉議員參選人徐勝凌，以及無黨籍竹北市民代表參選人黃郁雯，同時國民黨新竹縣議員吳旭智也到場關切，呼籲政府給出交代。

議員林碩彥痛批，食安是不可退讓的紅線，過去重大食安事件主責官員早應下台負責，如今中央不僅未道歉，甚至以「沒逼你吃」回應民眾，態度傲慢，罔顧食品安全。

林碩彥提出四大質疑，包括要求政府說明中聯油脂問題沙拉油是否長期存在漏洞、公開過去檢驗紀錄；質疑食藥署是否具備界定有害物質標準的專業能力，若失職應負責下台；批評問題產品批號雖已公布，國家追溯系統卻無法即時掌握流向、全面下架；並要求中央提出具體改善機制，追究失職官員責任。

他強調，重大食安事件不能只靠說明與回應止血，政府必須給人民一個交代。竹北是全台生育率最高、年輕家庭與孩童比例極高的城市。家長們每天最擔心的就是孩子在學校、在外吃得健不健康。他將持續在地方與中央發聲，絕對不會對無能、傲慢的食安體制妥協，誓言為人民捍衛餐桌上的安全，直到政府給出交代、失職官員下台為止。

林碩彥提出四大質疑，包括要求政府說明中聯油脂問題沙拉油是否長期存在漏洞、公開過去檢驗紀錄；質疑食藥署是否具備界定有害物質標準的專業能力。圖／議員林碩彥提供
林碩彥提出四大質疑，包括要求政府說明中聯油脂問題沙拉油是否長期存在漏洞、公開過去檢驗紀錄；質疑食藥署是否具備界定有害物質標準的專業能力。圖／議員林碩彥提供

蕭美琴 沙拉油 竹北 致癌沙拉油

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