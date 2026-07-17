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為中聯毒油開便當會談人事異動？ 總統府：報導憑空捏造
中聯油脂案延燒，外傳總統賴清德將邀集行政院長卓榮泰、衛生福利部長石崇良等人到總統官邸「便當會」，可能涉及人事異動。總統府發言人郭雅慧今天表示，所謂「官邸便當會」報導純屬憑空捏造，並非事實，行政院已公開表達依循五大原則處理中聯事件。
中聯油脂苯駢芘（BaP）事件未歇，在野陣營要求賴總統道歉、卓榮泰下台負責；國民黨宣布25日下午在凱道舉辦「我是人，我反毒台」群眾大會。有媒體報導，賴總統18日傍晚擬邀集卓榮泰、石崇良、食藥署長姜至剛3人到總統官邸「便當會」，可能涉及人事異動議題。
對此，郭雅慧向媒體表示，所謂「官邸便當會」報導純屬憑空捏造，並非事實，建議新聞報導前應善盡查證之責。
郭雅慧說，行政院已公開表達依循五大原則處理中聯事件，也與地方政府合作落實預防性下架，後續仍有加速檢驗樣品與油品、查明事件原因、穩定市場供需、加速啟動食安法修法等任務，依法、依序進行中。
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