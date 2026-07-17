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致癌油爭議 傳府院便當會討論「這三人」去留？行政院否認

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
致癌油事件延燒，傳出府院周六將召開便當會商討因應對策，並討論閣揆卓榮泰（圖右）、衛福部長石崇良（圖左）、食藥署長姜至剛的人事異動。不過行政院發言人李慧芝否認，強調並沒有相關會議，相關報導並非事實。聯合報系資料照
致癌油事件延燒，傳出府院周六將召開便當會商討因應對策，並討論閣揆卓榮泰（圖右）、衛福部長石崇良（圖左）、食藥署長姜至剛的人事異動。不過行政院發言人李慧芝否認，強調並沒有相關會議，相關報導並非事實。聯合報系資料照

致癌油事件延燒，傳出府院明天將在總統官邸召開便當會商討因應對策，並討論行政院卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛的人事異動。行政院發言人李慧芝否認，強調並沒有相關會議，相關報導並非事實。

致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安發起725上街頭抗議，獲得藍白陣營全力相挺。傳出府院周六將在總統官邸召開便當會，討論卓榮泰、石崇良和姜至剛三人的人事去留，以及對2026地方大選的影響。

李慧芝指出，目前行政院各部會都全力處理中聯事件的工作，也與地方政府合作，落實預防性下架。後續仍有包括：加速檢驗樣品與油品、查明事件原因、穩定市場供需、加速啟動食安法修法等任務必須進行。

她強調，卓榮泰也已經表達，若有相關的行政責任，他自然會處理。

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