北市致癌物抽驗掛零、中毒名店竟標「優良」 顏若芳批踢皮球

針對中聯油脂問題油事件，台北市議員顏若芳下午在市長施政報告中指出，北市府在食安議題上只顧著向中央卸責，卻放任自身的食安防護網千瘡百孔，針對致癌物「苯駢芘」的自主抽驗次數竟為「0次」，且校園餐飲評核也漏洞百出。

顏若芳指出，中聯油品中驗出的致癌物「苯駢芘」，雖然在精煉油中罕見，但政府絕對有第一線的把關義務。但面對中央食藥署過去幾年，在北市境內抽驗至少55次的成績，台北市政府近年的自主抽驗次數竟然是「0次」。對比其他縣市皆有編列預算進行專案抽驗，台北市的毫無作為令人匪夷所思。

顏若芳指出，從數據比較，直指台北市在食安把關上嚴重落後，除了中央食藥署自2021年起於台北市境內就針對苯駢芘抽驗過55件產品外，新北、桃園、台中、新竹、屏東近年也有進行針對苯駢芘的相關抽驗或專案稽查。

顏若芳表示，蔣萬安頻頻對媒體放話、指責中央蓋牌，卻無法掩蓋北市從未針對一般油品進行苯駢芘專案抽驗的事實。她呼籲，市府不應將所有污染物查驗責任都推給中央，否則形同虛設的衛生局「乾脆廢掉算了」。

除了抽驗量能嚴重不足，顏若芳更進一步揭露台北市餐飲衛生管理分級評核的弊病，她表示，依據北市食安自治條例，全市有16種餐飲業態必須進行評核，其中就包含高中熱食部與大專院校餐廳，但經查發現，竟有至少5間高中職、14間大專校院的餐廳漏未申請或根本未申請評核。許多營運已達一兩年的業者，衛生局卻連一次評核都沒去，顯見嚴格的條例早已淪為空談，這根本是嚴重的行政怠惰。

顏若芳強調，現行的評核機制已出現系統性崩盤，按照規定，餐廳若出現重大食物中毒事件應撤銷標章，但她也發現，北市某餐廳在發生食物中毒事件後，至今仍被衛生局官網列為「通過評核」的優良單位。她痛批，原本該作為市民護身符的評核標章，如今竟成了黑心食品的「護航符與遮羞布」，徹底失信於民。

顏若芳說，市民的健康不容許市府用口水與政治話術敷衍，地方政府不能一味指責中央而不反求諸己。她要求市府應參考中央食藥署的油品之檢驗項目及方法，依不同項目訂定最低抽驗頻率，並全面盤點校園餐廳評核，並徹查、檢討食物中毒案的標章撤銷與警示機制，同時建立自動化通報追蹤機制。