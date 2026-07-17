影／吳崢談毒油嗆「又不是我逼你吃」 鄭照新：無法苟同、必須道歉

致癌毒油事件延燒，民進黨發言人吳崢稱「又不是我逼你吃」惹議，台北市長蔣萬安今號召民眾站上街頭。台中市副市長鄭照新表示，執政黨發言人所講出來的話，尤其是在公開場合或者節目上，基本上就代表著執政黨的立場，他不能苟同這樣的態度，認為必須正式道歉。

鄭照新指出，看到執政黨發言人在節目上公開對民間人士表示「又不是我逼你吃」，在油品事件裡，用這樣的態度，彷彿民眾好像是自己選擇要吃到有毒的油品，無法苟同。

鄭照新說，台中市政府從一開始發現業者自主通報有延遲狀況，立刻就開罰，並且堅持「查到哪裡，就公開到哪裡」的原則。對於第二層、第三層帶有問題油品的商品流向，都秉持立刻公布的原則，堅持大眾有知的權利。

鄭照新強調，相對之下，執政黨發言人「又不是我逼你吃」這樣的發言，坦白講是盡顯傲慢的態度，他不能苟同這樣的態度，並認為說出這樣的話的人，以及其所代表的團體，必須正式表示道歉。