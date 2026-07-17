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今與蔣萬安通電話 盧秀燕：725反毒油上凱道「我參加」
致癌毒油事件延燒，台北市長蔣萬安今上午號召人民7月25日上凱道，大聲喊出對食安的訴求。台中市長盧秀燕隨後在臉書響應說，「7月25日，反毒油、上凱道，我參加。」
盧秀燕指出，身為一個母親，她深知，沒有什麼比家人吃得安全更重要。食安，就是國安。毒油事件延燒至今，中央批評地方搶快，還數度施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油，民怨早已沸騰。
盧秀燕說，今天她與蔣萬安市長通話，我們有共同的信念「人民的健康不能妥協」。中央最該做的，是勇敢面對問題，為毒油事件負起責任。為了每一個家庭、每一個孩子，一起站出來，食安不能淪陷，人民不能沉默。7月25日，反毒油、一起上凱道！
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