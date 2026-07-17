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【重磅快評】「沒逼你吃毒油」 賴政府比晉惠帝更失德

聯合報／ 主筆室
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照

從一句話，看見一個執政黨的態度。

毒油風暴向上延燒，民進黨發言人吳崢脫口而出「又不是我逼你吃」，彷彿洩漏國家機密。賴清德總統和行政院長卓榮泰不道歉、衛福部長石崇良不下台、衛福部次長林靜儀不吃雞排，貫穿賴政府的執政風格就是「傲慢」兩個字。台北市長蔣萬安號召民眾725上街頭，官逼民反、民不得不反。

面對致癌油爭議，卓榮泰「不道歉、不扛責、不面對、不認輸」，吳崢在網路節目火上澆油嗆聲名嘴，「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」吳崢如果沒有道歉收回發言，某種程度代表黨主席賴清德也默許他的談話，吳崢未必是失言，可能是不經意說出真心話。民進黨輕描淡寫，就把食安責任再甩鍋給人民，生命財產受到威脅，小老百姓大聲抗議也是剛好而已，執政黨如此油腔滑調，如何保護國人？

歷史上，晉惠帝曾留下「何不食肉糜」驚句，千百年來成為統治者漠視百姓疾苦的象徵。如今一句「沒逼你吃毒油」，無疑是「何不食肉糜」的翻版，德不配位、失去民心。吳崢彷彿送槍給在野黨，「食不安心」成為執政黨揮之不去的政治標籤，九合一大選只要打這句口號監督執政黨，幾乎可以適用全台選區。

人民不是不知道食品有風險，而是相信政府會替人民把關。超市油品、餐廳食材、營養午餐，消費者根本沒有能力逐一檢驗。人民繳稅，就是期待政府做好源頭管理，而不是等出事後再告訴大家，「你可以不要吃。」今天不吃沙拉油、明天不吃香雞排，毒馬鈴薯、毒蘋果卻可以輕易叩關，人民還要這個政府做什麼？

如果政府的邏輯成立，黑心食品可以說「沒有人逼你買」？假酒也可以說「沒有人逼你喝」？詐騙網站是不是也能說「沒有人逼你點」？把政府責任推回人民選擇，正是政務官瀆職的廉價藉口，監察院應有所作為。

前總統陳水扁當年曾說，「當選總統算我好運，嘸你是嘜按怎？」他還當著時任台北市長馬英九的面高聲三問：「難道阿扁錯了嗎」，如今賴政府彷彿複製貼上，中央有錯都丟給地方。20多年過去，民進黨換了總統、換了世代，沒有改變的是「權力使人傲慢」的執政文化；如果藍白無法推翻民進黨政權，毒油風暴又能拿他如何？

值得賴總統警惕的，不只是一句失言，而是整個執政團隊的政治文化，只要握有權力，就習慣教訓人民；只要發生爭議，就急著切割責任。一個政府最可怕的不是犯錯，而是相信自己永遠不會錯。賴總統的「團結十講」多次強調要傾聽人民、團結社會，但一次又一次爭議，人民看到的卻是高高在上的大官姿態。

吳崢一句「沒逼吃毒油」，或許只是脫口而出，卻讓人民看見了執政者心中「最軟的一塊」，從來不是需要被保護的人民，而是出了問題還要自行承擔風險的消費者。

昔日「何不食肉糜」、今日「沒逼吃毒油」，人民只能用選票和行動告訴賴總統，你離民心愈來愈遙遠了。

卓榮泰 吳崢 石崇良

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