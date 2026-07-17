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王鴻薇：民進黨不情不願「打折式」負責 卓榮泰道歉誰下台？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

問題油事件持續延燒，今天又有新批號出問題，行政院長卓榮泰對沒辦法在第一時間查處表示「深感抱歉」。國民黨立委王鴻薇表示，對比民進黨過去主張，現在可以說是不情不願的「打折式」負責。過去說總統道歉變成行政院長道歉；那過去說行政院長下台，不知道現在是是衛福部長還是叫囂人民的黨發言人吳崢？

王鴻薇表示，癌油事件民進黨政府第一時間採取強硬態度，不下台、不道歉、不負責。與過去民進黨在野馬政府時期要求「總統道歉，行政院長下台」的態度丕變，讓國人氣憤不已。甚至前幾天才傳出，卓榮泰在會議中直接怒嗆台中市政府第一時間公佈毒油問題，為什麼搶快？再加上昨天晚上民進黨發言人吳崢，居然在政論節目直接說這些毒油「又不是我逼你吃的」態度囂張跋扈，看在國人眼裡這一次又一次公然挑釁，真的忍不住了。

王鴻薇指出，果不其然，今天早上民怨壓力鍋炸開，加上癌油又爆出新的問題油批號，累積達第7批，相關產品共34項、320個批號。卓榮泰終於鬆口說出「感到抱歉」，承認了癌油事件執政黨的錯誤。但這遲來的道歉，卻看出民進黨嘴硬的劣根性。

王鴻薇說，過去蔡英文曾說「連人民吃的東西也沒有辦法好好把關。黑心商品要下架，這個政府也該下架！」賴清德自己也說「總統應該要召集各部會解決，不是跳出來用總統高度，把責任丟給地方。」

王鴻薇表示，對比民進黨自己過去的主張，現在可以說是不情不願的「打折式」負責。過去說總統道歉變成行政院長道歉；那過去說行政院長下台，不知道現在是要請誰下台？是衛福部長還是叫囂人民的黨發言人吳崢？

卓榮泰 王鴻薇 民進黨

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