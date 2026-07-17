毒油案延燒蔣萬安號召上街頭 李四川也發聲了

致癌毒油事件延燒，民進黨發言人吳崢稱「又不是我逼你吃」惹議，台北市長蔣萬安今號召民眾站上街頭。國民黨新北市長參選人李四川隨後也在臉書發文響應，呼籲民眾725一起上街頭。

李四川競選辦公室表示，毒油案衝擊全國食安，影響範圍從校園、路邊攤、超商到家家戶戶的餐桌，究竟有多少批問題油流入市面，甚至被不知情的廣大民眾吃下肚？中央政府至今無法給人民清楚的交代。

李四川競辦說明，對於相關質疑，執政黨發言人竟然公然嗆聲：「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛！」暴露出執政黨對於民意的不重視、對於食安問題處理的顢頇，蠻橫態度更引爆全民怒火，因此李四川將會和大家一起走上街頭，大聲喊出對食安的訴求，讓政府聽見人民的心聲。