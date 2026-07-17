725在野黨號召上凱道抗議毒油 鄭麗文讚蔣萬安登高一呼

毒油風暴擴大，台北市長蔣萬安今上午號召人民上街，中午拜會國民黨、民眾黨立院黨團，旋即又前往國民黨中央黨部拜會主席鄭麗文。會晤後，鄭麗文說明，7月25日晚上6時到8時在凱道舉辦「我是人，我反毒台」大會。她說，蔣萬安登高一呼，雖然時間趕，但全代會當日不乏為合適的時間點。

鄭麗文說，若中央政府沒有要清查毒油問題的來源，沒有能力在最短時間之內控制，更沒有魄力跟擔當將危害食安的毒油完全下架，請問地方政府、人民該怎麼辦？民進黨執政這段時間以來，從福島核食到萊豬、有毒的雞蛋、馬鈴薯、毒蘋和致癌毒油，人民食安完全暴露在風險中，而政府不負責任、傲慢無禮、失能無能，「政府逼我們吃毒油，就是逼我們上街頭」。

鄭麗文說，基層反映，民眾的憤怒已經炸鍋，在野黨應該要反映人民的怒吼，讓民進黨政府負起應負的政治責任，但閣揆的嘴臉依舊是輕佻和傲慢的，不肯道歉，不願下台，沒有人負責，台灣呈現無政府的狀態，國民黨團也有一致的聲音。蔣萬安今親自拜會國民黨團，大家的心聲跟憤怒一致。

鄭麗文宣布，黨中央決定在7月25日星期六，剛好也是國民黨全代會，當日不只是全台灣，包括海內外所有黨代表都會齊聚一堂，在整天的會議結束後，傍晚就會一起前往凱道，在凱道舉辦「我是人，我反毒台」大會。傍晚5時開始集結，6時正式開始，在凱道舉辦晚會，共同發出怒吼，請民進黨政府不要再把人民的食安當韭菜。「我是人，我反毒台」大會將自傍晚5時開始到晚上8時，把關食安。

鄭麗文強調，會邀請民眾黨的朋友跟代表，以及相關專家、學者、公民團體，代表人民的聲音，為食安把關，一起上街發出怒吼，要求民進黨站出來面對問題、處理問題。該負責的要負責，該道歉的要道歉，該下台的趕快下台，「還給我們安全的餐桌」。

鄭麗文也還原與蔣萬安會晤情況。她表示，蔣萬安上午跟中央黨部聯繫，安排時間，蔣萬安掌握中午休息時間，拜會國民黨團、中央黨部，蔣萬安的想法跟期待也是國民黨共同的想法跟期待。蔣萬安還沒來前，大家有共同想法跟方向，所以蔣來的時候，非常順利跟快速地討論所有具體的執行時間、方式等，快速借場地，確定7月25日的凱道是可以舉行的。確定時間跟地點，大家想法不謀而合，都是希望7月25日就可在凱道舉辦大會。

鄭麗文說，很多人建議，國民黨團這兩天跟她通電話，在想這件事情（指上凱道抗議）。蔣萬安登高一呼，大家都覺得這時間雖然有一點點趕，但也不乏是非常適合的時間點，既然可以借到場地，就確定7月25日舉辦。

鄭麗文批，大家都覺得毒油此事非常嚴重，要求民進黨不能耍賴也不可甩鍋，算計地方政府，把食安問題變成政黨惡鬥，甚至是中央跟地方政府的惡鬥。7月25日凱道活動，由國民黨中央黨部主辦。

鄭麗文表示，相信民氣可用、全台沸騰。全代會當天除國民黨員外，還有國民黨執政的縣市首長、參選人、國民黨團，盼不分黨派共同為食安發聲。她也不擔心全代會失焦，原班人馬都會過去，下午有既定議程，議程完成之後，晚上進行大會。