快訊

外資狂砍1,890億元、三大法人爆賣2,617億元 台股殺出史上最大跌點

母被判無期徒刑！「我的歌聲裡」曲婉婷罹癌忍痛切除單邊乳房 人生遭重擊

聽新聞
0:00 / 0:00

725在野黨號召上凱道抗議毒油 鄭麗文讚蔣萬安登高一呼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
毒油風暴擴大，國民黨主席鄭麗文今說明，7月25日晚上6時到8時在凱道舉辦「我是人，我反毒台」大會。她說，台北市長蔣萬安登高一呼，雖然時間趕，但全代會當日不乏為合適的時間點。記者屈彥辰／攝影
毒油風暴擴大，國民黨主席鄭麗文今說明，7月25日晚上6時到8時在凱道舉辦「我是人，我反毒台」大會。她說，台北市長蔣萬安登高一呼，雖然時間趕，但全代會當日不乏為合適的時間點。記者屈彥辰／攝影

毒油風暴擴大，台北市長蔣萬安今上午號召人民上街，中午拜會國民黨、民眾黨立院黨團，旋即又前往國民黨中央黨部拜會主席鄭麗文。會晤後，鄭麗文說明，7月25日晚上6時到8時在凱道舉辦「我是人，我反毒台」大會。她說，蔣萬安登高一呼，雖然時間趕，但全代會當日不乏為合適的時間點。

鄭麗文說，若中央政府沒有要清查毒油問題的來源，沒有能力在最短時間之內控制，更沒有魄力跟擔當將危害食安的毒油完全下架，請問地方政府、人民該怎麼辦？民進黨執政這段時間以來，從福島核食到萊豬、有毒的雞蛋、馬鈴薯、毒蘋和致癌毒油，人民食安完全暴露在風險中，而政府不負責任、傲慢無禮、失能無能，「政府逼我們吃毒油，就是逼我們上街頭」。

鄭麗文說，基層反映，民眾的憤怒已經炸鍋，在野黨應該要反映人民的怒吼，讓民進黨政府負起應負的政治責任，但閣揆的嘴臉依舊是輕佻和傲慢的，不肯道歉，不願下台，沒有人負責，台灣呈現無政府的狀態，國民黨團也有一致的聲音。蔣萬安今親自拜會國民黨團，大家的心聲跟憤怒一致。

鄭麗文宣布，黨中央決定在7月25日星期六，剛好也是國民黨全代會，當日不只是全台灣，包括海內外所有黨代表都會齊聚一堂，在整天的會議結束後，傍晚就會一起前往凱道，在凱道舉辦「我是人，我反毒台」大會。傍晚5時開始集結，6時正式開始，在凱道舉辦晚會，共同發出怒吼，請民進黨政府不要再把人民的食安當韭菜。「我是人，我反毒台」大會將自傍晚5時開始到晚上8時，把關食安。

鄭麗文強調，會邀請民眾黨的朋友跟代表，以及相關專家、學者、公民團體，代表人民的聲音，為食安把關，一起上街發出怒吼，要求民進黨站出來面對問題、處理問題。該負責的要負責，該道歉的要道歉，該下台的趕快下台，「還給我們安全的餐桌」。

鄭麗文也還原與蔣萬安會晤情況。她表示，蔣萬安上午跟中央黨部聯繫，安排時間，蔣萬安掌握中午休息時間，拜會國民黨團、中央黨部，蔣萬安的想法跟期待也是國民黨共同的想法跟期待。蔣萬安還沒來前，大家有共同想法跟方向，所以蔣來的時候，非常順利跟快速地討論所有具體的執行時間、方式等，快速借場地，確定7月25日的凱道是可以舉行的。確定時間跟地點，大家想法不謀而合，都是希望7月25日就可在凱道舉辦大會。

鄭麗文說，很多人建議，國民黨團這兩天跟她通電話，在想這件事情（指上凱道抗議）。蔣萬安登高一呼，大家都覺得這時間雖然有一點點趕，但也不乏是非常適合的時間點，既然可以借到場地，就確定7月25日舉辦。

鄭麗文批，大家都覺得毒油此事非常嚴重，要求民進黨不能耍賴也不可甩鍋，算計地方政府，把食安問題變成政黨惡鬥，甚至是中央跟地方政府的惡鬥。7月25日凱道活動，由國民黨中央黨部主辦。

鄭麗文表示，相信民氣可用、全台沸騰。全代會當天除國民黨員外，還有國民黨執政的縣市首長、參選人、國民黨團，盼不分黨派共同為食安發聲。她也不擔心全代會失焦，原班人馬都會過去，下午有既定議程，議程完成之後，晚上進行大會。

鄭麗文 蔣萬安 國民黨團

延伸閱讀

賴清德道歉、卓榮泰下台！蔣萬安喊：7月25日一起站上凱道

領藍委為民眾發聲 蔣萬安喊：民進黨逼我吃毒油 逼我上街頭

癌油案 蔣萬安重砲回擊中央「無能蓋牌、總統道歉」

毒油延燒「中央吃人夠夠」 蔣萬安今號召：所有民眾站上街頭

相關新聞

蔣萬安號召上街頭 稱政府處理致癌油「荒腔走板」：民眾卑微要求是道歉

致癌毒油事件延燒，民進黨發言人吳崢稱「又不是我逼你吃」惹議，台北市長蔣萬安今號召民眾站上街頭。蔣下午赴議會施政報告及備詢被問及此事，他強調，民眾的怨氣需要發洩出來，民眾卑微的要求是政府的一個態度，處理事情失能，當然要對所有人民道歉。

賴清德道歉、卓榮泰下台！蔣萬安喊：7月25日一起站上凱道

致癌毒油事件延燒，民進黨發言人吳崢面對質疑，在節目上開嗆：「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」台北市長蔣萬安今在臉書指出，「逼我吃毒油逼我上街頭」，7月25日「和我們一起站上凱道」大聲喊出對食安的訴求，食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台。

吳崢「又不是我逼你吃」惹議 民進黨：發言流於情緒 願深自檢討

中聯致癌油風暴持續越演越烈，民進黨發言人吳崢在網路節目上與媒體人黃揚明激辯，脫口「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，引發外界關注。民進黨今天表示，該發言因應特定媒體人情緒性指控，吳崢當下對應的回應，但發言也因流於情緒、用詞欠缺謹慎，願深自檢討。

毒油案要上街頭!北市議會今再掀戰火 蔣萬安、顏若芳火爆互嗆2分鐘

繼索資爭議，台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告質詢時，又因毒油的食安問題與綠議員互嗆。議員顏若芳質疑為何新北、桃園、屏東等縣市都驗苯駢芘，台北市沒有？只指責別人不檢討自己；蔣萬安反嗆「高雄有驗嗎？中央連事發到現在都不驗，雙標」，雙方你來我往互嗆2分鐘。

毒油事件曝食安漏洞 廖偉翔提修法明定強制通報、檢驗周期

毒油事件延燒，我國食安出現破口。國民黨立委廖偉翔今日表示，他已提出「食品安全衛生管理法第7條及第47條修正草案」，毒油事件凸顯我國食安管理「檢驗頻率過低」以及「通報體系漏洞」的缺失，為守護國人健康，修正草案明定高風險食品的最低檢驗周期底線，並建立強制通報與吹哨者揭弊免責機制，以完善國內食安防線。

遭民進黨指情緒性指控 黃揚明：吃到癌油難道不該有嗎？

中聯致癌油風暴延燒，民進黨發言人吳崢在網路節目上與媒體人黃揚明激辯，民進黨中央今天回應指，「對於特定媒體人情緒性指控」願深自檢討。黃揚明今天在臉書表示，「我吃到癌油製作的產品，難道不該有情緒嗎？」，沒錯他有情緒「因為我是人，我在乎食安」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。