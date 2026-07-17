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蔣萬安號召上街頭 稱政府處理致癌油「荒腔走板」：民眾卑微要求是道歉

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員曾獻瑩今下午在議會，詢問台北市長蔣萬安、現場局處首長，覺得自己有沒有吃到問題油。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員曾獻瑩今下午在議會，詢問台北市長蔣萬安、現場局處首長，覺得自己有沒有吃到問題油。記者林佳彣／攝影

致癌毒油事件延燒，民進黨發言人吳崢稱「又不是我逼你吃」惹議，台北市長蔣萬安號召民眾站上街頭。蔣下午赴議會施政報告及備詢被問及此事，他強調，民眾的怨氣需要發洩出來，民眾卑微的要求是政府的一個態度，處理事情失能，當然要對所有人民道歉。

今日第一位質詢的曾獻瑩，開頭就問蔣萬安有沒有吃到毒油。蔣未正面回應，但表示，這一切包括怎麼發生、有多少問題批號流入市面，中央到現在還說不清楚，他相信很多人已經吃下肚，也提及北市府去查學校、餐廳、下游很多端點、社福中心、長照機構，也看到有問題批號的油品在使用範圍內。

曾獻瑩接著詢問在場局處首長，幾乎全部都舉手，覺得自己可能在不知情下吃到毒油。曾說，他辦公室一名年輕人近期出現生理期疼痛加劇、噁心及過敏等不適，擔心與毒油事件有關，經「發票載具」App查出她是「大量命中」，食用40多項受影響食品，結果民進黨發言人稱「又沒有逼你吃毒油」，蔣認為這呈現一種傲慢的態度。

蔣萬安說，北市府的態度從一開始就是全面稽查、擴大預防性下架，以及公布下游業者的名單。今天特別再次號召民眾上街，因為中央政府到現在已經超過半個月，還沒告訴民眾，到底哪個環節出問題？為什麼會有毒油發生？後續怎麼因應？還有多少問題的油在市面上？今天又新增一筆問題批號，民眾沒辦法安心。

他說，政府沒辦法保證民眾的食安或表達任何的道歉、誠心的道歉，只看到民進黨發言人說「又不是我們逼你吃毒油」的傲慢態度，民眾的怨氣需要發洩出來。

汪志冰質詢提及，一個國家總統、行政院長面對重大事態，該不該有態度？蔣萬安說，當然要有態度，應該要有一定的高度。汪肯定蔣號召大家站出來走上街頭，更要讓裝睡的政府是優次震撼教育，蔣直言，民眾當然要站出來，到現在這個時刻，民眾要自救。

蔣萬安表示，中央政府到目前處理毒油事件「荒腔走板」，沒有人為這件事情下台，從行政院長、衛福部長、食藥署長，更讓我們無法接受的是它第一時間不願意公布下游的名單，就是蓋牌，而且還要區分20%以上油品才要下架，後來受不住壓力才轉彎，這些都是客觀事實，現在卻矢口否認。

他說，民眾卑微的要求是政府的一個態度，對於這樣子的事情處理失能，當然要對所有人民道歉。

蔣萬安 吳崢 致癌沙拉油 食安

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