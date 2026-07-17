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藍籲沒真相不准上架 綠：食安決策要科學滾動式檢討

中央社／ 台北17日電

針對中聯油脂案，國民黨團書記長林沛祥今天表示，國民黨團立場非常堅定，「沒有真相，不准上架」。民進黨團幹事長莊瑞雄則說，涉及食安決策要科學、滾動式的去檢討，若抽驗、逐批檢測完後，符合標準，政府確實要趕快恢復經濟交易秩序。

中聯油脂案延燒，國民黨立院黨團今天在立法院會提案要求全面公開稽查紀錄與行政處置、檢討主管機關是否行政怠惰，並要求官員比照頂新油事件負起政治責任，全案逕付二讀，交付黨團協商。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、副書記長黃建賓、國民黨立委羅智強等人，在立法院國民黨團召開記者會。

林沛祥指出，面對致癌油風暴，國民黨團立場非常堅定，「沒有真相，不准上架」、「沒有交代，不能翻頁。」因為今天人民最擔心的，不只是毒油，真正害怕的是，油有沒有毒還沒查清楚，真相卻先被政府蓋住了。

林沛祥表示，如果今天政府連真相都還沒有查清楚，就急著讓相關問題食品重新上架，當然會讓人民產生懷疑，國民黨團不會在沒有證據的情況下，隨便指控任何人，但真相未明前硬要恢復上架，就足以讓人民合理懷疑，背後是否存在不當的官商利益糾葛。

林沛祥指出，民進黨政府如果真的問心無愧，就更應該把真相查到底。因為真相，才是最好的澄清。不是剪綵，不是宣傳，更不是把產品趕快擺回架上。國民黨團的要求非常清楚，處理中聯油脂事件，至少要比照民進黨當年面對頂新黑心油事件時所提出的標準。呼籲民進黨不要背叛過去的自己。

對於國民黨團記者會表示，沒有查清之前不准上架。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄受訪表示，哪怕是說今天把問題油給處理掉了，也不敢擔保說以後完全不會發生這種事。

莊瑞雄說，致癌油品一旦超標，台灣採取跟歐盟國家最嚴格的標準，那就必須去遵守。台灣雖然不是零檢出的國家，但食安本來有一定的標準，既然訂了標準後，就要嚴格執行，才會讓民眾健康的保障更加到位。

莊瑞雄指出，立法院不要過度的口水。民進黨團要求政府的標準要一致，當初剛發生時，一週內確實變了好幾次的標準，造成下游廠商無所適從，政府基於照顧人民健康，又不得不採取斷然措施。

莊瑞雄表示，涉及到食安的決策，都是要科學，要滾動式的去做檢討。如果抽驗完、逐批檢測完後，它是符合標準的，政府確實要趕快讓這些下游廠商，恢復經濟交易的秩序。雖然兩難，但也都是考驗政府的應變。

黃建賓 中聯 林沛祥 國民黨 民進黨

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