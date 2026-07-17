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批致癌油風暴如「阿婆裹腳布」又臭又長看不到盡頭 張麗善再轟中央雙標

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（中）今推廣在地花生油，她形容，這場食油風暴就像「阿婆的裹腳布，又臭又長，拉到現在還看不到盡頭」，民眾每天吃得提心吊膽，並痛批中央食安處理雙標，若民眾為食安走上街頭，雲林也會跟進。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）今推廣在地花生油，她形容，這場食油風暴就像「阿婆的裹腳布，又臭又長，拉到現在還看不到盡頭」，民眾每天吃得提心吊膽，並痛批中央食安處理雙標，若民眾為食安走上街頭，雲林也會跟進。記者陳雅玲／攝影

中聯油脂問題油事件持續延燒，行政院長卓榮泰今首度公開致歉，民進黨發言人吳崢一句「又不是我逼你吃毒油」更引發議論，台北市長蔣萬安為此號召民眾7月25日站上凱道。雲林縣長張麗善今形容，這場食油風暴就像「阿婆的裹腳布，又臭又長，拉到現在還看不到盡頭」，民眾每天吃得提心吊膽，並痛批中央食安處理雙標，若民眾為食安走上街頭，雲林也會跟進。

張麗善今天下午出席「雲林純釀 安心守護」在地原料花生油品推廣記者會，對於行政院長卓榮泰今天表示政府未能第一時間查處「深感抱歉」，她表示，一路以來大家都看見民進黨始終是雙標，一隻手指著別人，其實四隻手都沒有好好檢討自己，民進黨過去面對食油風暴時，曾嚴格要求中央負責下台，也提出許多高標準，如今輪到自己執政，這些標準卻一路妥協、一再放寬。

張麗善直言，這次食油風暴「就像阿婆的裹腳布一樣，又臭又長，拉到現在還看不到盡頭」，問題究竟出在原料還是生產製程，中央始終沒有清楚交代。民以食為天，但兩個多月來，大家每天吃得一頭霧水、一頭問號。

她指出，到目前為止，中央政策沒有非常明確地下達指令，也沒有非常明確地告訴所有鄉親，目前問題油的問題到底出在哪裡，造成大家的不安。 如果照以前的標準，中央應該要非常深切、非常誠懇地表達歉意。

針對民進黨發言人吳崢在政論節目中脫口說出「又不是我逼你吃」、「我沒有逼你吃這個毒油」，張麗善批評，這樣的說法形同完全卸責，把本應由政府把關的責任推回人民身上。

她表示，一般民眾根本沒有能力分辨食用油是否有問題、是否存在食安風險，政府建立食安機制的目的，就是替人民做好把關，而不是出了問題後要人民自行承擔，「這是一個非常不負責任的態度。」

至於台北市長蔣萬安批評中央「吃人夠夠」，並號召民眾7月25日上凱道表達食安訴求，張麗善表示，不只是雲林，全台灣人民都希望政府公開透明，清楚告訴大家什麼可以吃、什麼不能吃，「如果要上街頭，我想我們也會跟進。」

雲林縣長張麗善今推廣在地花生油，她形容，這場食油風暴就像「阿婆的裹腳布，又臭又長，拉到現在還看不到盡頭」，民眾每天吃得提心吊膽，並痛批中央食安處理雙標，若民眾為食安走上街頭，雲林也會跟進。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今推廣在地花生油，她形容，這場食油風暴就像「阿婆的裹腳布，又臭又長，拉到現在還看不到盡頭」，民眾每天吃得提心吊膽，並痛批中央食安處理雙標，若民眾為食安走上街頭，雲林也會跟進。記者陳雅玲／攝影

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