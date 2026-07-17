轟綠營雙標「鴉雀無聲」 蔣萬安堅定上街頭：宜快不宜慢

毒油案延燒，台北市長蔣萬安今上午赴國民黨、民眾黨立院黨團討論全民上街頭事宜。下午，蔣萬安赴北市議會市政報告，國民黨議員詢問上街頭的時間點、訴求等，蔣強調，原則上兩黨已交換意見和共識，就是宜快不宜慢，下星期周末是好時間點。

北市議員秦慧珠表示，中午拜訪立法院國民黨和民眾黨團，商定要走上街頭，時間已確定好了嗎？會不會屆時凱道不能申請？是不是至少呼籲10萬人上街頭？不過，由於身為市長卻發難走上街頭，會不會被中央認為當家鬧事？

她也說，曾經公開說過，行政院長卓榮泰下台、賴清德總統要道歉，直到今天又有不知道批號的毒油流出，卓才終於道歉，但好像自己沒錯一樣，這有道歉誠意嗎？

蔣萬安說，原則上兩黨已交換意見和共識，就是宜快不宜慢，下星期周末是好時間點。至於場地部分事先都有規畫這樣的訴求，民眾聲音要充分表達出來。

他說，畢竟毒油案，拖了近半個月，現在卓榮泰才道歉，但責任也是往業者身上推，說法也是針對問題批號沒有查出來這件事情道歉，但是多少量的毒油被吃下去，沒有真相這件事情。

蔣萬安說，堅持卓榮泰要下台、賴清德要道歉。這是必須要以憤怒、清楚地告訴政府，現在政府處理過程和結果完全不及格，就以2014年標準來看，民進黨要求總統開國安會議一樣標準，今天卻全部鴉雀無聲，最讓人民無法接受。