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批卓揆道歉輕描淡寫 陳清龍：綠執政太久忘記「謙卑」怎麼寫

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照

中聯油脂問題油事件持續延燒，針對今天又發現有一個批號出問題，行政院長卓榮泰今表示，行政單位沒辦法在第一時間查處，「這個部分我深感抱歉」。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，卓榮泰輕描淡寫的抱歉，既無誠意、也沒真心，只有廉價的政治話術。「民進黨真的執政太久，早就忘記謙卑兩個字怎麼寫。」

卓榮泰今到宜蘭出席仰山文教基金會「墨痕詩述－台灣百年追尋」展覽開幕式時表示，今天又發現有一個批號出現問題，竟然不在事先得知的29項批號中，對於行政單位沒辦法在第一時間查處，要求獲得完全真實的資訊，「這個部分我真的深感抱歉」，強調會繼續追查事實真相，完整所有資訊。

對此，陳清龍表示，中央的失職與蓋牌，造成毒油食安風暴。卓榮泰卻只為新的毒油批號，行政機關「無法第一時間查處、讓民眾獲得資訊」感到抱歉，精準切割中央一連串失職、蓋牌與監管失靈的責任，試圖推諉卸責。

陳清龍指出，不僅連一個真心的道歉都不肯，態度更是傲慢無比。昨天，民進黨發言人吳崢還高聲嗆毒油「又不是我逼你吃」，囂張跋扈、公然挑釁，人民都看在眼裡。他批評，同樣是食安風暴，過去民進黨政府要求馬政府總統道歉、行政院院長下台，結果現在道歉不甘不願，至今也無人下台，只能說民進黨真的執政太久，早就忘記謙卑兩個字怎麼寫。

陳清龍 卓榮泰 宜蘭

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