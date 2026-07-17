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抗議毒油號召全民上街 蔣萬安拜會鄭麗文獲允諾支持

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
毒油風暴擴大，台北市長蔣萬安今號召全民上街頭，中午結束立院拜會行程後，前往國民黨中央，會晤黨主席鄭麗文，討論日期等，不過蔣萬安面對媒體追問三緘其口。與會的秘書長李乾龍僅說「會辦，不能講。」記者屈彥辰／攝影
毒油風暴擴大，台北市長蔣萬安今號召全民上街頭，中午結束立院拜會行程後，前往國民黨中央，會晤黨主席鄭麗文，討論日期等，不過蔣萬安面對媒體追問三緘其口。與會的秘書長李乾龍僅說「會辦，不能講。」記者屈彥辰／攝影

毒油風暴擴大，台北市長蔣萬安今號召全民上街頭，中午抵立法院與國民黨、民眾黨立法院黨團，討論相關事宜。結束立院行程後，蔣萬安旋即前往國民黨中央，會晤黨主席鄭麗文，討論日期等。鄭麗文也當場允諾，並將親自主持「我是人，我反毒台」集會遊行記者會，說明25號的活動規劃。

面對毒油事件擴大，蔣萬安今上午呼籲人民應上街抗議，中午赴立法院拜會國民黨團。蔣萬安在拜會後表示，今天與國民黨團成員有共同的心聲，就是希望所有民眾站上街頭，要求政府負起責任。

蔣萬安說，賴清德總統必須向全民道歉，行政院長卓榮泰也應負起政治責任、下台。最後蔣萬安與國民黨立委共同高喊「沒有食安、不准上架、毒害台灣、院長下台」。

結束立院行程，蔣萬安立刻驅車前往國民黨中央黨部，會晤鄭麗文，討論為食安上街抗議事宜。蔣萬安的座車走通往地下停車場的車道，自停車場直上主席辦公室所在樓層。

蔣萬安結束會晤後，自主席辦公室搭乘電梯至地下停車場。發現停車場有媒體守候後，蔣萬安加快腳步，面對媒體提問不發一語，逕自上車離開。

毒油風暴擴大，台北市長蔣萬安今號召全民上街頭，中午結束立院拜會行程後，前往國民黨中央，會晤黨主席鄭麗文，結束後逕自上車離開，未回應媒體提問。記者屈彥辰／攝影
毒油風暴擴大，台北市長蔣萬安今號召全民上街頭，中午結束立院拜會行程後，前往國民黨中央，會晤黨主席鄭麗文，結束後逕自上車離開，未回應媒體提問。記者屈彥辰／攝影

毒油風暴擴大，台北市長蔣萬安今號召全民上街頭，中午結束立院拜會行程，隨即前往國民黨中央，會晤黨主席鄭麗文。會晤行程結束後，蔣萬安快步離開。記者屈彥辰／攝影
毒油風暴擴大，台北市長蔣萬安今號召全民上街頭，中午結束立院拜會行程，隨即前往國民黨中央，會晤黨主席鄭麗文。會晤行程結束後，蔣萬安快步離開。記者屈彥辰／攝影

鄭麗文 蔣萬安 黨主席 凱道

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