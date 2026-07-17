賴清德道歉、卓榮泰下台！蔣萬安喊：7月25日一起站上凱道

致癌毒油事件延燒，民進黨發言人吳崢面對質疑，在節目上開嗆：「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」台北市長蔣萬安今在臉書指出，「逼我吃毒油逼我上街頭」，7月25日「和我們一起站上凱道」大聲喊出對食安的訴求，食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台。

蔣萬安指出，毒油案影響全國，民進黨發言人竟然在政論節目上，對提出質疑的媒體大小聲，甚至說「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」這就是傲慢，這就是不肯認錯道歉。

蔣萬安表示，毒油案發生至今半個多月，中央政府仍然無法給人民一個真相，無法清楚說明整起事件的原因。

今年4月到6月，究竟有多少批問題油品流入市面、被民眾吃下肚？難道1月到3月的油品就完全沒有問題嗎？

除了這次出事的中聯油脂，其他上游油品業者，中央有沒有全面清查？有沒有全面檢驗？有沒有確認市面上其他油品的安全？

蔣萬安表示，中央處理速度如此緩慢，不僅讓人民持續暴露在食安風險之中，更令人擔心，恐怕給了相關業者足夠的時間串證、滅證。然而，中央政府從上到下，至今竟沒有人願意為這場重大食安風暴負起政治責任。就連卓榮泰院長，也只針對「一個問題批號」道歉。但人民究竟吃下多少來自問題批號的毒油？

蔣萬安說，他認為，卓榮泰院長不能只有道歉，更應該負起政治責任，下台負責。面對食安議題，不能再任由中央政府「吃人夠夠」。中央政府不願積極處理，人民就必須採取自救行動。