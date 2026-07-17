影／ 拜會藍白黨團 蔣萬安：逼我吃毒油！逼我上街頭

中聯致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安上午到立法院拜訪在野黨團，蔣萬安在致詞時表示，民進黨政府面對如此重大的食安議題處理得荒腔走板，沒有一個人願意負責下台，還看到民進黨發言人吳崢說「不是我逼你吃」，他憤而高喊「民進黨政府逼我吃毒油，逼我上街頭，對不對？」國民黨立委一同附和「對！」

蔣萬安表示，今天特別來國民黨立法院黨團，與立委們交換意見，請教接下來該怎麼樣站出來幫民眾發聲，因為食安議題攸關各年齡層、小老百姓的健康，以及許多餐飲、攤商、店家的生計。對於立法院這陣子堅定捍衛民眾的健康、食安、權益，他由衷的感激和欽佩，接下來希望地方政府與國民黨立法院黨團緊密合作，「站在人民的一方」，而不要像中央政府選擇和業者站在一起。

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安（中）上午到立法院拜訪在野黨團，與國民黨立委交換意見，蔣萬安表示他昨天聽到民進黨發言人吳崢說「不是我逼你吃」，所以今天民進黨政府，「逼我吃毒油、逼我上街頭」。記者曾吉松／攝影

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安上午到立法院拜訪在野黨團，與國民黨立委交換意見，蔣萬安表示他昨天聽到民進黨發言人吳崢說「不是我逼你吃」，所以今天民進黨政府，「逼我吃毒油、逼我上街頭」。記者曾吉松／攝影

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安（中）上午到立法院拜訪在野黨團，與國民黨立委交換意見，蔣萬安表示他昨天聽到民進黨發言人吳崢說「不是我逼你吃」，所以今天民進黨政府，「逼我吃毒油、逼我上街頭」。記者曾吉松／攝影

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安（中左）上午到立法院拜訪在野黨團，與國民黨立委交換意見，蔣萬安表示他昨天聽到民進黨發言人吳崢說「不是我逼你吃」，所以今天民進黨政府，「逼我吃毒油、逼我上街頭」。記者曾吉松／攝影

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安（中）上午到立法院拜訪在野黨團，與國民黨立委交換意見，蔣萬安表示他昨天聽到民進黨發言人吳崢說「不是我逼你吃」，所以今天民進黨政府，「逼我吃毒油、逼我上街頭」。記者曾吉松／攝影

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安（中）上午到立法院拜訪在野黨團，與國民黨立委交換意見，蔣萬安表示他昨天聽到民進黨發言人吳崢說「不是我逼你吃」，所以今天民進黨政府，「逼我吃毒油、逼我上街頭」。記者曾吉松／攝影