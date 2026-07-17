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吳崢談毒油嗆「又不是我逼你吃」柳采葳怒：人民不知那是毒油

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供

致癌毒油事件延燒，民進黨發言人吳崢面對質疑，在節目上開嗆：「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」對此，國民黨台北市議員柳采葳今指出，這句話徹底撕開了執政黨高高在上、冷血無情的傲慢真面目，人民並不知道那是毒油，憑什麼檢討受害者。

她說，老百姓不是食品檢驗專家，去超市、餐廳完全是信任政府的把關，今天毒油根本沒有標示，無從選擇的情況下吃進一級致癌物，誰不擔心家人的健康？

柳采葳表示，錢包退費兩百多塊，買得回一輩子的健康嗎？人民焦慮憤怒而「大聲」，吳崢身為執政黨發言人，不為把關破功感到愧疚，竟然還理直氣壯地質問人民「大聲什麼」？

她說，以前「聽不到可以拍桌」，現在「大聲就被反嗆」； 蔡英文前總統曾告訴台灣人「如果政府聽不到，你可以拍桌子。」怎麼今天換成賴政府執政，老百姓連健康都快被毒油害沒了，稍微大小聲，就會被民進黨的發言人反嗆「沒人逼你吃」？

柳采葳指出，卓榮泰院長指示「再考慮看看」拖延下架，衛福部消極定調「20%以上才下架」，甚至扯烤肉、炸雞排也有致癌物來企圖卸責，中央把關擺爛到骨子裡，如今卻嫌受害的民眾太吵？吳崢問老百姓大聲幹嘛？因為民眾健康被糟蹋，「因為你們的傲慢，讓我們不只想拍桌，更想把你們徹底掀桌」

柳采葳 吳崢 國民黨

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