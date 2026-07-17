吳崢談毒油稱「又不是我逼你吃」 李競辦問蘇巧慧：妳認同嗎？

中聯油脂致癌油案延燒，民進黨發言人吳崢昨在網路節目與來賓對槓，一度回擊「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」引發爭議。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻表示，一句「又不是我逼你吃」，暴露的是整個民進黨政府面對食安危機的態度，當執政者想到的不是檢討、不是負責，而是辯解、切割、反過來指責提出質疑的人，人民又怎麼相信，賴政府真的把食安放在第一位？

江怡臻表示，一句「又不是我逼你吃」這句話，竟然出自民進黨發言人吳崢之口，她要問有誰想吃毒油？民眾不是想吃，而是在毫不知情的情況下吃下肚。大家追究的從來不是「誰逼誰吃」，而是民進黨政府面對這場毒油風暴，到底做了什麼？

人民看到的，卻只有行政院、衛福部的傲慢態度，從蓋牌、包庇、前後不一的措施，再把責任推給地方。難道人民吃到會致癌的毒油，只能怪自己倒楣活該嗎？

江怡臻說，吳崢口口聲聲指控都是在野黨政治操作。但真正把這場食安危機當成政治問題處理的，不就是行政院、不就是民進黨嗎？

人民關心的是食安，民進黨關心的卻是政治利益，如何為政府卸責止血；人民要的是真相與交代，民進黨卻忙著替自己辯護、替中央開脫、把責任推給地方，把所有質疑都貼上「政治操作」標籤。真正把食安政治化的，不是在野黨，而是面對食安危機，腦中想的不是人民健康，而是只想卸責的賴政府。

江怡臻說，當年蘇巧慧的父親，面對時任立委蔣萬安詢問再生能源議題，囂張反嗆「在那叫什麼」，今天又有民進黨發言人吳崢，面對人民關注的致癌油議題，大聲地說「又不是我逼你吃」。不同的議題，同樣的嘴臉，不變的跋扈，請問蘇巧慧，你認同這樣對待人民的態度嗎？