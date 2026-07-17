號召民眾為食安上街 蔣萬安領藍委高喊：毒害台灣 院長下台

中聯致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安今天上午呼籲人民應上街抗議後，中午赴立法院拜會國民黨團。蔣萬安於拜會後接受聯訪時表示，今天與國民黨團成員有共同的心聲，就是希望所有民眾站上街頭，要求政府負起責任；賴清德總統必須向全民道歉，行政院長卓榮泰也應負起政治責任、下台。最後蔣萬安與國民黨團立委共同高喊「沒有食安、不准上架、毒害台灣、院長下台」。

蔣萬安表示，今天主要是與國民黨團立委們交換意見，面對此次影響層面如此廣泛、重大的食安事件，中央政府的處理方向已經走偏，因此再次呼籲所有民眾站上街頭。

蔣萬安指出，民眾的要求其實非常卑微，只希望知道真相，希望政府能確保食品安全，也希望有人為此負責、道歉、下台；但政府目前展現出來的態度卻是掩蓋、包庇、護航，因此國民黨必須替人民發聲，讓所有民眾站出來，大聲告訴政府，不能再掩蓋事實。

蔣萬安說，今天與國民黨團成員有共同的心聲，就是希望所有民眾站上街頭，要求政府負起責任，盡快向人民說明真相，確認民眾是否還會吃到有問題的油品。事件發展至今，賴總統必須向全民道歉，卓榮泰也應負起政治責任、下台。

國民黨團總召傅崐萁表示，今天國民黨團與蔣萬安共同討論此次全國性的食安事件，蔣萬安是以台北市長身分，基於關心全國民眾健康前來交換意見，全國各地的國民黨立委也共同研議後，向全國人民報告。

傅崐萁表示，民進黨執政多年來，國人始終籠罩在各種「毒害」之下，包括毒馬、毒豬、毒油、毒蘋果、毒雞蛋等問題接連出現，不分年齡、職業、性別、政治傾向，全體國人都深受其害。在賴清德政府執政下，人民每天都面臨食安風險，政府不但全面開放各種有疑慮的食品，更因管理無能、監督失職，導致含有一級致癌物質的油品流入市面，甚至成為食用油的重要成分，讓全民成了白老鼠。

傅崐萁指出，國民黨不僅要表達憤怒，更希望全國人民能獲得真正的食安保障。2014年時任立委的前總統蔡英文、賴總統及高雄市長陳其邁等人都曾主張，「沒有食安，總統要道歉、行政院長要下台」，但如今事件發生，賴總統沒有道歉、卓榮泰也沒有下台，食藥署更形同失職、充耳不聞。人民的憤怒已經到了必須站上街頭的程度，才能喚醒這個腐敗、專制、毒害台灣的政府。今天蔣萬安已代表人民心聲，與黨團成員充分交換意見。

傅崐萁說，國民黨將與中央黨部、各縣市政府及各界團體全面溝通，希望大家為了家庭、孩子、下一代以及長者的健康，一起站出來，譴責政府、要求政府負起責任。國民黨團願意站出來，守護全民健康，也希望全民與國民黨攜手，守護家人的健康、下一代的健康及長者的健康，讓台灣重新成為真正具有食品安全保障的地方。