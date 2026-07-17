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吳崢「又不是我逼你吃」惹議 馬文君轟毒油事件只看到民進黨政府卸責

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君針對中聯毒油事件發文批評民進黨政府處理失當，要求賴清德總統及行政院長卓榮泰向國人完整說明並負起政治責任。圖／立委馬文君提供
立委馬文君針對中聯毒油事件發文批評民進黨政府處理失當，要求賴清德總統及行政院長卓榮泰向國人完整說明並負起政治責任。圖／立委馬文君提供

中聯毒油事件持續延燒，國民黨立委馬文君今天表示，民進黨政府面對食安風暴處理失當，從衛福部下架標準反覆，到民進黨發言人吳崢「又不是我逼你吃」的言論，都讓人民感受到政府缺乏檢討與負責態度。她要求總統賴清德親自說明疑點，行政院長卓榮泰也應為政策失誤負起政治責任。

馬文君指出，中聯問題油品事件爆發後，衛福部處置速度慢半拍，下架標準前後不一，直到近日又新增問題油品批號，顯示事件仍未落幕。她質疑，政府至今仍無法完整說明問題油品數量、流向，以及究竟有多少產品受到影響，導致民眾每天擔心吃進肚子的食品是否安全。

她表示，在政府尚未釐清整起事件、安撫民眾疑慮之際，卻傳出民進黨發言人吳崢說出「又不是我逼你吃」等言論，認為這不僅無法回應社會焦慮，更凸顯民進黨面對食安危機的態度。

馬文君也點名賴清德總統，認為毒油事件發生至今，賴清德除透過社群平台發文外，仍未針對外界關注的政商關係、是否有人關說，以及相關決策過程等疑問，向國人完整說明。

對於行政院長卓榮泰的回應，馬文君批評，卓榮泰日前在立法院備詢時未立即向國人道歉，反而與在野黨立委爭辯；直到近日才首度向全民致歉，但聲明內容仍有將責任轉向地方政府之嫌，難以讓外界信服。

馬文君強調，人民期待的不是一句遲來的道歉，而是政府應說明為何危機處理失誤，以及相關決策者是否應承擔政治責任。她認為，從衛福部、行政院到民進黨黨中央的回應，外界看到的是面對問題不願正面回應、面對失誤不願承擔責任。

她最後要求，賴清德應親自向全民交代事件全貌與外界疑慮，卓榮泰也應為行政體系處置缺失負起政治責任，給國人一個完整說明。

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