中聯油增隱匿批號 侯友宜：譴責業者不報嚴格把關

中聯油脂致癌油案延燒，民進黨發言人吳崢昨在網路節目與來賓對槓，一度回擊「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」引發爭議。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻表示，一句「又不是我逼你吃」，暴露的是整個民進黨政府面對食安危機的態度，當執政者想到的不是檢討、不是負責，而是辯解、切割、反過來指責提出質疑的人，人民又怎麼相信，賴政府真的把食安放在第一位？

2026-07-17 13:47