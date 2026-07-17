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中聯油增隱匿批號 侯友宜：譴責業者不報嚴格把關
中聯又爆隱匿問題油品批號，新北市長侯友宜今天表示，對業者隱匿不報予以譴責，新北目前約230家廠商受影響；市府嚴格把關，也盼食藥署公布得更完整清楚，讓地方一次查察完畢。
中聯油脂致癌物苯駢芘超標案延燒，昨天食藥署公布中聯隱匿1批油品未呈報，加上原本已知29批，4至6月共計製造30批油品；另新增2批次檢出苯駢芘超標，問題油品累計7批次。
侯友宜今天出席新北市立圖書館三重分館拆除開工典禮後接受聯訪表示，對於隱匿不報業者，不但要譴責，更要從嚴查辦；現在面對問題油一批一批公布，盼後續能完整釐清，告訴民眾買什麼東西、吃什麼東西才可以放心。
侯友宜說，昨天又新增公布2批中聯油脂問題批號，目前新北市受影響業者累計達230家，市府獲報後第一時間快速查察，嚴格把關；同時也希望食藥署能一次公布得更完整、更清楚，讓地方一次查察完畢，也讓民眾放心。
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