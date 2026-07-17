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卓揆為毒油爆新批號道歉 莊瑞雄：好的態度 重點要補食安漏洞

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）今在議場前受訪。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）今在議場前受訪。記者張曼蘋／攝影

中聯致癌油爭議持續，行政院長卓榮泰今道歉並強調將持續追查事實真相。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，卓榮泰從「深自檢討」到進一步向國人道歉，他認為「這是好的態度」，但真正重點是要補起食安漏洞、修訂食安法；至於中聯油上下架標準，莊說，守護健康是重點，但立法院也不要過多口水。

莊瑞雄今在議場前回應輿情，被問及卓榮泰道歉一事，說還是一樣的態度，食安的衝擊、致癌油事件影響層面究竟有多大、流向哪些地方、產品下架後是否又陸續發現新的問題批號，都涉及政府監控能力，政府捍衛國人健康的決心毋庸置疑，更不是靠政治口水就能解決。

莊瑞雄說，卓揆針對事情道歉，也代表不是只有第一線的地方政府有責任，中央政府更是責無旁貸，因為涉及到致癌的這些實用油，到全國各地流竄時，一批工廠生產下來不會只在一個縣市，因此單去苛責第一線地方政府，「我相信這個也不合理」，「中央政府本來就有一個指導的角色在，中央政府對這整個食安問題，從來就不會說沒有責任的。」

莊瑞雄說，卓榮泰日前在立法院曾表示「深自檢討」，當時在野黨認為用詞不夠強烈，如今又發現新的問題批號，卓揆向社會道歉，這樣的態度是好的，重點是必須把制度漏洞補起來、整個食安法如何修訂非常重要。

莊瑞雄認為，無法擔保以後是不是完全不會再發生這種事，雖然我國並非零檢出的國家，但食安本來就有一定標準，既然定了標準以後就要嚴格去執行，對於卓揆今天的態度，「相信不只是善後，也表達出行政院的誠懇。」

莊瑞雄說，接下來重點就是在國會了，通報的制度要去落實，第三方檢驗出來以後也必須要去強制通報，那刑責到底要不要增加、時效到底要不要去延長、賠償制度如何更完整，相信國會也有一定的角色，中央跟地方都責無旁貸，連國會也不能有所懈怠。

至於中聯油上架與下架標準，莊瑞雄說，致癌油對人體健康產生的衝擊與風險，國人非常關切，守護健康才是重點，但在立法院也不要過多口水，若逐批檢驗後沒有致癌風險，也必須關注社會經濟交易秩序，許多下游廠商其實是無辜的，政府的決策是基於科學並做滾動式檢討，若抽驗符合標準，就要讓下游廠商恢復交易秩序，雖然兩難，但也是考驗政府的應變。

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