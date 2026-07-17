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毒油延燒「中央吃人夠夠」 蔣萬安今號召：所有民眾站上街頭

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吳崢談毒油「沒逼你吃」網炸鍋 綠黨團：執政黨對食安該虛心接受批評

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今在議場前回應輿情，幹事長莊瑞雄（左）被問及吳崢失言一事，認為碰到食安事件時，執政黨本來就該虛心接受。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今在議場前回應輿情，幹事長莊瑞雄（左）被問及吳崢失言一事，認為碰到食安事件時，執政黨本來就該虛心接受。記者張曼蘋／攝影

中聯致癌油風暴持續越演越烈，民進黨發言人吳崢在網路節目上與媒體人黃揚明激辯，脫口「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，引發外界關注。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今表示，執政黨面對食安事件時，本就該虛心接受外界批評。

民進黨立院黨團今在議場前回應輿情，莊瑞雄被問及吳崢一事，先說自己沒有參加過該節目，不了解該節目的風格，也不清楚當時是否為了節目效果或收視率安排，社會自有公評。

莊瑞雄指出，執政黨碰到食安案件，總是要做一個檢討，而外界對執政黨的檢討或批評都難免，尤其是碰到食安事件時，執政黨本來就該虛心接受。

至於節目中雙方如何交鋒、當下在何種情境下說出相關言論，莊瑞雄說，「立法院黨團沒有時間去監控這個」，但民進黨團過去都以謙虛、低調的態度做回應。

吳崢 食安 莊瑞雄

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