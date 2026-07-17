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指卓榮泰道歉地點不對、對象不對、誠意不足 陳以信：下台負責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照

針對行政院長卓榮泰今日首度就中聯油脂食安風暴公開道歉，國民黨文傳會主委陳以信表示，這聲遲來的道歉不甘不願，依舊是地點不對、對象不對、誠意不足，人民現在要的不是一句抱歉，而是追究責任要求行政院長卓榮泰下台。

陳以信表示，第一，地點不對。卓榮泰道歉的地點應是國會，不是地方。卓榮泰日前在立法院進行食安專案報告時拒絕道歉，卻選在地方活動受訪時才開口，刻意避開國會監督。

陳以信指出，第二，對象不對。卓榮泰是在陪同民進黨候選人跑行程時受訪，不是正式向全體國人道歉，把全民食安危機夾帶在政治行程中敷衍了事。

陳以信認為，第三，誠意不足。卓榮泰只為「未能第一時間查處」致歉，把問題歸咎於資訊延宕，卻不願承認政府食安監理失靈、風險管控失敗，才是造成食安風暴擴大的主因。他痛批，政府失能官員失職讓全民陷入食安恐慌，卓榮泰的抱歉沒有誠意非常廉價！

陳以信強調，人民現在要的不是遲來的道歉，而是真相、究責與下台負責。卓榮泰既然承認行政機關有責任，就應回到立法院向全體國人正式道歉，並負起政治責任請辭下台，而不是繼續用輕描淡寫的說法逃避全民檢驗。

卓榮泰 陳以信 食安 致癌沙拉油

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