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苗博雅指蔣萬安缺席府級食安會逾7成 游淑慧揭：這兩人才神隱、怠惰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧。記者余承翰／攝影。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。記者余承翰／攝影。圖／報系資料照

中聯油脂案持續延燒，台北市長蔣萬安多次要求賴清德總統召開食安會議，但社民黨市議員苗博雅昨質詢指出，市長身兼台北市食品安全委員會召集人，缺席率高達7成。對此，議員游淑慧今點出，其實高雄市長陳其邁才是「神隱」，行政院前院長蘇貞昌更是怠惰。

游淑慧指出，台北市至少有21個常設委員會或會報，在制度上由市長掛名擔任主席、召集人。可是多數設置要點也同時規定，可以由副市長、副召集人或指定人員代理主持，否則再加上各種臨時議題會議，一個月22個工作天，市長光是不斷的開會，就不用到基層看問題了。

游淑慧表示，平心而論，台北市的食安會報，主要仍由市長、副市長層級主持，代表台北市用相當的行政高度在面對食品安全問題，但反觀高雄市，「陳其邁是真神隱」。

她點出，食品安全專案小組也由市長擔任召集人，但從民國112年至今的16次會議中，陳其邁只完整主持過1次，另1次僅開場20分鐘就走人，而由副市長主持，也僅有一次；其餘14次多數僅由副秘書長層級主持。

游淑慧說，更離譜的是，高雄市最近一次、今年6月召開的會議，甚至連副秘書長都沒有出席，只剩局長代理主持。

但別忘了，高雄市今年4月才剛發生嚴重的潤餅食物中毒事件，高達173人受害。重大食安事件才發生2個月，市府不但沒有提高會議層級、由市長親自檢討，反而連副秘書長都不見了。

游淑慧也說，過去蘇貞昌擔任行政院長時，依法應定期召開的行政院食品安全會報，竟然長達一年多沒有召開。

如今蘇巧慧委員正在競選新北市長，不知道她如何看待當年蘇貞昌院長對食安會報的怠惰？面對自己父親的食安態度，可以這樣說不開就不開嗎？

游淑慧表示，苗博雅議員真的很幸運。第一，她是在台北市當議員；第二，台北市現在是國民黨執政。否則，面對陳其邁市長和蘇貞昌院長的開會態度，「阿苗」若是人在屋簷下，不能批評、不能生氣，只能選擇性監督，真的會悶到內傷、氣到吐血。因為綠色是原諒的顏色，綠色是互相包庇的顏色，綠色是不能批評的顏色。

食安會議資料。圖／游淑慧提供
食安會議資料。圖／游淑慧提供

台北市長游淑慧揭高雄市食安會議資料。圖／游淑慧提供
台北市長游淑慧揭高雄市食安會議資料。圖／游淑慧提供

苗博雅 食安 游淑慧

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