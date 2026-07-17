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毒油風暴延燒....卓榮泰訪宜蘭 民眾黨參選人拉布條要求下台負責

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
中聯毒油風暴持續擴大，行政院長卓榮泰今到宜蘭市參加活動，遭到民眾黨參選人拉白布條抗議，要求下台負責。圖／民眾黨宜蘭縣黨部提供
中聯毒油風暴持續擴大，行政院長卓榮泰今到宜蘭市參加活動，遭到民眾黨參選人拉白布條抗議，要求下台負責。圖／民眾黨宜蘭縣黨部提供

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，今天又發現有一個批號出問題。行政院長卓榮泰今天到宜蘭參與仰山基金會活動時，遭到民眾黨3位參選人拉布條抗議，批卓揆態度傲慢，要求下台負責。卓在現場接受媒體聯訪時，則是首度公開道歉。

卓榮泰今天上午9時30分到宜蘭市，出席仰山文教基金會「墨痕詩述-台灣百年追尋」展覽開幕式，民眾黨縣議員參選人王乾明、林蒼佑，及蘇澳鎮民代表參選人沈俊志，到場拉起白布條，痛批卓傲慢，應下台負責，為全民健康與政府失職向人民交代。

王乾明說，致癌油事件發生後，中央處理方式讓民眾感受到「怠慢、卸責」，不僅資訊公開不夠即時，也未正面回應民眾對食安的疑慮。他表示，人民不滿的不只是事件本身，更是行政院面對危機時缺乏擔當、未能積極負責的態度。

沈俊志表示，食安攸關全民健康，政府應主動公開資訊、積極處理，而不是在地方政府公布相關資訊時有所質疑。中央危機處理的態度，凸顯行政院在食安事件應變上的傲慢與失職。

三人要求行政院應說明事件真相，全面檢討食安管理機制，並批評民進黨政府執政下食安讓人不心安，要求卓榮泰負起政治責任，下台負責。

卓榮泰現場受訪時，批評中聯油脂不負責任、毫無誠信，要求檢調速查速辦、嚴查嚴辦。並說，行政單位沒辦法在第一時間查處，要求獲得完全真實的資訊，他深感抱歉，會繼續追查事實真相，完整所有資訊，也會追究行政責任。

中聯毒油風暴持續擴大，行政院長卓榮泰今到宜蘭市參加活動，遭到民眾黨參選人王乾明（左起）、林蒼佑、沈俊志拉白布條抗議，要求下台負責。圖／民眾黨宜蘭縣黨部提供
中聯毒油風暴持續擴大，行政院長卓榮泰今到宜蘭市參加活動，遭到民眾黨參選人王乾明（左起）、林蒼佑、沈俊志拉白布條抗議，要求下台負責。圖／民眾黨宜蘭縣黨部提供

卓榮泰 宜蘭 民眾黨 致癌沙拉油

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