毒油延燒「中央吃人夠夠」 蔣萬安今號召：所有民眾站上街頭

中聯油脂問題油事件持續延燒，民進黨發言人吳崢昨直接在節目上對著來賓嗆聲「我沒有逼你吃這個毒油」，台北市長蔣萬安上午指出，絕對不要再讓現在這樣的中央政府「吃人夠夠」給業者充裕時間串證、滅證，必須採取自救的行動，呼籲民眾，一起站上街頭。

蔣萬安上午出席2026第11屆台北夏季旅展受訪，針對民進黨發言人的態度，他說，看到民進黨的發言人，竟然對著提出質疑的媒體大小聲，而且說「又不是我們民進黨逼大家吃毒油」，這就是傲慢，這就是不肯認錯道歉。

蔣萬安說，如果中央政府到現在為止，還是沒辦法給人民一個真相，還是沒有辦法清楚說明這整件事情的原由，甚至行政院長、衛福部長、食藥署長都不肯為這件事情下台，他呼籲所有的民眾、所有的人民站上街頭，大聲的訴求，對於食安的議題，絕對不要再讓現在這樣的中央政府「吃人夠夠」。

他說，從4月到6月，已經有多少批的問題毒油被人民吃下肚子，難道1至3月就沒有問題嗎？除了這一次出事的中聯油脂公司，難道其他上游原油廠商，「你們有去做出全面的檢驗嗎？」這樣政府慢吞吞的動作，根本就是給業者充裕的時間去串證、去滅證。

蔣萬安指出，「我們必須採取自救的行動」要再次的呼籲所有的民眾，一起站上街頭，大聲的喊出對於這食安議題的主要訴求。食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台。