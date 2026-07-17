聽新聞
0:00 / 0:00
毒油延燒「中央吃人夠夠」 蔣萬安今號召：所有民眾站上街頭
中聯油脂問題油事件持續延燒，民進黨發言人吳崢昨直接在節目上對著來賓嗆聲「我沒有逼你吃這個毒油」，台北市長蔣萬安上午指出，絕對不要再讓現在這樣的中央政府「吃人夠夠」給業者充裕時間串證、滅證，必須採取自救的行動，呼籲民眾，一起站上街頭。
蔣萬安上午出席2026第11屆台北夏季旅展受訪，針對民進黨發言人的態度，他說，看到民進黨的發言人，竟然對著提出質疑的媒體大小聲，而且說「又不是我們民進黨逼大家吃毒油」，這就是傲慢，這就是不肯認錯道歉。
蔣萬安說，如果中央政府到現在為止，還是沒辦法給人民一個真相，還是沒有辦法清楚說明這整件事情的原由，甚至行政院長、衛福部長、食藥署長都不肯為這件事情下台，他呼籲所有的民眾、所有的人民站上街頭，大聲的訴求，對於食安的議題，絕對不要再讓現在這樣的中央政府「吃人夠夠」。
他說，從4月到6月，已經有多少批的問題毒油被人民吃下肚子，難道1至3月就沒有問題嗎？除了這一次出事的中聯油脂公司，難道其他上游原油廠商，「你們有去做出全面的檢驗嗎？」這樣政府慢吞吞的動作，根本就是給業者充裕的時間去串證、去滅證。
蔣萬安指出，「我們必須採取自救的行動」要再次的呼籲所有的民眾，一起站上街頭，大聲的喊出對於這食安議題的主要訴求。食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。