快訊

許維恩上廁所驚魂！ 手機被女兒誤發限動 6小時後才發現傻眼

世足賽／將出席決賽！川普支持哪隊？白宮：他會給有趣答案

距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

毒油延燒「中央吃人夠夠」 蔣萬安今號召：所有民眾站上街頭

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）點名行政院長卓榮泰下台負責，賴清德總統向全民道歉。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（中）點名行政院長卓榮泰下台負責，賴清德總統向全民道歉。記者曾吉松／攝影

中聯油脂問題油事件持續延燒，民進黨發言人吳崢昨直接在節目上對著來賓嗆聲「我沒有逼你吃這個毒油」，台北市長蔣萬安上午指出，絕對不要再讓現在這樣的中央政府「吃人夠夠」給業者充裕時間串證、滅證，必須採取自救的行動，呼籲民眾，一起站上街頭。

蔣萬安上午出席2026第11屆台北夏季旅展受訪，針對民進黨發言人的態度，他說，看到民進黨的發言人，竟然對著提出質疑的媒體大小聲，而且說「又不是我們民進黨逼大家吃毒油」，這就是傲慢，這就是不肯認錯道歉。

蔣萬安說，如果中央政府到現在為止，還是沒辦法給人民一個真相，還是沒有辦法清楚說明這整件事情的原由，甚至行政院長、衛福部長、食藥署長都不肯為這件事情下台，他呼籲所有的民眾、所有的人民站上街頭，大聲的訴求，對於食安的議題，絕對不要再讓現在這樣的中央政府「吃人夠夠」。

他說，從4月到6月，已經有多少批的問題毒油被人民吃下肚子，難道1至3月就沒有問題嗎？除了這一次出事的中聯油脂公司，難道其他上游原油廠商，「你們有去做出全面的檢驗嗎？」這樣政府慢吞吞的動作，根本就是給業者充裕的時間去串證、去滅證。

蔣萬安指出，「我們必須採取自救的行動」要再次的呼籲所有的民眾，一起站上街頭，大聲的喊出對於這食安議題的主要訴求。食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台。

蔣萬安 中聯 吳崢

延伸閱讀

毒油案不滿地方搶快？蔣萬安重話了：卓榮泰應下台 賴總統向全民道歉

癌油案 蔣萬安重砲回擊中央「無能蓋牌、總統道歉」

蔣萬安缺席府級食安會逾7成 沈伯洋酸：這就是雙標

苗博雅轟食安會議缺席 北市反擊：賴總統蓋牌卻罵蔣萬安是為中央洗地？

相關新聞

毒油延燒「中央吃人夠夠」 蔣萬安今號召：所有民眾站上街頭

中聯油脂問題油事件持續延燒，民進黨發言人吳崢昨直接在節目上對著來賓嗆聲「我沒有逼你吃這個毒油」，台北市長蔣萬安上午指出，絕對不要再讓現在這樣的中央政府「吃人夠夠」給業者充裕時間串證、滅證，必須採取自救的行動，呼籲民眾，一起站上街頭。

毒油延燒卓榮泰道歉 蔣萬安重話轟：只針對一個問題批號道歉？

中聯油脂問題油事件持續延燒，今天又發現有一個批號出問題，行政院長卓榮泰上午表示，行政單位沒辦法在第一時間獲得真實資訊，「我深感抱歉」，也一定追究行政責任。對此，台北市長蔣萬安上午反嗆，到現在才願意道歉，而且只針對一個問題批號來道歉，責任都推給業者。

毒油連環爆 國民黨團提公決案：致癌油沒有真相不准上架

毒油風暴持續擴大，國民黨立法院黨團今舉行記者會提出公決案，要求賴卓政府比照2014年頂新油事件標準儘速處理，未全面查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架，以安民心，並儘速建立退貨及補償機制。

蔣萬安缺席府級食安會逾7成 沈伯洋酸：這就是雙標

中聯油脂案持續延燒，台北市長蔣萬安更多次要求賴清德總統召開食安會議、行政院長卓榮泰應下台。昨蔣赴議會施政報告時，被社民黨議員苗博雅指出，市長身兼台北市食品安全委員會召集人，缺席率高達7成。民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪表示，如果覺得很重要，那為什麼出席率那麼低？這樣就是雙標。

綠質疑未抽檢中聯油脂 盧秀燕：依中央規定去年查3次

中聯油脂致癌油品風暴延燒，綠營質疑中市府過去二年並未抽驗中聯油脂。台中市長盧秀燕昨表示，有些人對維護食安的資訊可能不太了解，但台中市政府都是依照中央規定，去年查廠三次，其中一次和中央聯合稽查，完全按照ＳＯＰ來做。

中聯油脂道歉「未經審核絕不復工」

被檢出沙拉油苯駢芘超標的中聯油脂昨天發出道歉聲明，對於造成社會大眾的恐慌與困擾，致上誠摯歉意，也強調在未通過審核前，絕不復工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。