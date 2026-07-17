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毒油延燒卓榮泰道歉 蔣萬安重話轟：只針對一個問題批號道歉？
中聯油脂問題油事件持續延燒，今天又發現有一個批號出問題，行政院長卓榮泰上午表示，行政單位沒辦法在第一時間獲得真實資訊，「我深感抱歉」，也一定追究行政責任。對此，台北市長蔣萬安上午反嗆，到現在才願意道歉，而且只針對一個問題批號來道歉，責任都推給業者。
卓榮泰今天到宜蘭出席仰山文教基金會「墨痕詩述－台灣百年追尋」展覽開幕式指出，針對問題油事件，今天又發現有一個批號出現問題，竟然不在事先得知的29項批號中，對於行政單位沒辦法在第一時間查處，獲得完全真實的資訊，「這個部分我真的深感抱歉」強調會繼續追查事實真相，完整所有資訊。
對於卓榮泰首度道歉，蔣萬安上午出席2026第11屆台北夏季旅展受訪指出，這件事情爆發已經至今多久？結果行政院長到現在才願意道歉，而且還只是全部的責任都推給業者。
蔣萬安表示，這件事情，業者當然有責任，但是難道就不應該追究中央政府的責任嗎？到現在沒有一個人為這件事情負責下台，也看到卓院長，他只針對一個問題批號來道歉，但現在人民吃下多少量有問題批號的毒油？所以這件事情，卓榮泰院長不只是道歉，他應該要負責下台。
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