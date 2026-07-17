蔣萬安缺席府級食安會逾7成 沈伯洋酸：這就是雙標

中聯油脂案持續延燒，台北市長蔣萬安更多次要求賴清德總統召開食安會議、行政院長卓榮泰應下台。昨蔣赴議會施政報告時，被社民黨議員苗博雅指出，市長身兼台北市食品安全委員會召集人，缺席率高達7成。民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪表示，如果覺得很重要，那為什麼出席率那麼低？這樣就是雙標。

沈伯洋今早到西湖市場掃街，掃街前受訪被問及蔣萬安缺席市府的食安會議。沈伯洋說，確實缺席蠻多，這就好比颱風時期，會看到有市長要坐鎮在緊急應變中心，那食安也是一樣，但從出席會議資料顯示，上一次蔣萬安出席會議時是2024年，至今缺席率達7成「那這樣就是雙標。」

他說，蔣不斷地要求賴清德總統召開國安會議，結果台北市面臨食安問題時，自己卻不參與會議。覺得這樣一個對人民不負責任的方式，顯然是被保護得太好了。

另外，國民黨立委王育敏批沈伯洋面對食安議題沒有回應，最近還要去美國是「避風頭」。沈伯洋回應，食安的問題，一直以來都是一致地認為，中央和地方一定要協作，地方稽查回到中央時，中央就要趕緊公布。

他說，在事件一爆發的時候，作為立法委員第一件事情，就是在黨團請食藥署過來，然後請食藥署必須趕緊建立專區、要趕緊建立定期公布的機制，「這個是立法委員的責任，也是我們在做的事情。」

沈伯洋說，反觀蔣萬安，食安會議到底去了幾次？上一次主持食安會議竟然是2024年，如果說蔣真的覺得事情很重要的話，那麼為什麼對於食安會議的出席率卻如此低落呢？這樣的一個雙標難道國民黨的立委們看不到嗎？