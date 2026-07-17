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毒油連環爆 國民黨團提公決案：致癌油沒有真相不准上架

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
毒油風暴持續擴大，國民黨立法院黨團今舉行記者會提出公決案，要求賴卓政府比照2014年頂新油事件標準儘速處理，未全面查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架，以安民心，並儘速建立退貨及補償機制。記者屈彥辰／攝影
毒油風暴持續擴大，國民黨立法院黨團今舉行記者會提出公決案，要求賴卓政府比照2014年頂新油事件標準儘速處理，未全面查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架，以安民心，並儘速建立退貨及補償機制。記者屈彥辰／攝影

毒油風暴持續擴大，國民黨立法院黨團今舉行記者會提出公決案，要求賴卓政府比照2014年頂新油事件標準儘速處理，未全面查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架，以安民心，並儘速建立退貨及補償機制。

根據國民黨團提案，指政府耗費逾10億建立「食品雲」形同虛設，賴卓政府標榜的「食安五環」徹底破功。官方起初公布毒油僅1300噸，再翻倍至2600噸，如今已累計查出5批，高達5756噸，災情十分嚴重。第一批問題油於4月即已出貨，最終回收率僅約3%；其後問題油數量擴大回收率也僅有28.51%，以致數千噸致癌毒油早已被民眾吃下肚，民怨四起。

提案指出，賴卓政府第一時間意圖「蓋牌」想要放過「也是受害者」的中下游廠商，要求未達20%問題油僅需「自主揭露」，不須下架，因地方政府堅持不分比例全面預防性下架，中央遲至7月始被迫跟進公開。致癌油成因至今成謎，致癌成分苯駢芘屬世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物。

提案表示，賴卓政府於第一時間未阻止問題油流入市面，更未即時完整公開流向與產品資訊企圖「蓋牌」，造成國人高度食安恐慌，國民黨團提3點具體要求，第一是全面公開，所有涉及問題油品流向、稽查紀錄、行政處置，須完整公開；第二是全面追查，除了追究黑心業者更要全面檢討主管機關是否延誤通報？資訊揭露不足？甚至是否存在行政怠惰？絕不能只有民間負責，政府無責；第三是全面究責，如行政機關於食品安全管理、風險評估、資訊公開等確有重大疏失，應比照103年頂新油事件標準，官員負起政治責任。

提案表示，2014年爆發頂新低價劣質油混入食用油事件，時任民進黨立委蔡其昌、陳其邁當年批時任行政院長江宜樺：「政院未先採取『預防性下架』，反而包庇大廠，江揆瀆職該自我下架負責。」時任台南市長賴清德面對重大油品食安風暴時，提出「食安即國安」的強烈訴求，要求中央政府必須為此負責，並要求民眾對問題產品做到「不買、不吃、不用」。

提案指出，賴清德已為總統，今再次發生重大食安事件，雖對毒油風暴表明「該究責就究責、絕不寬貸」，行政院長卓榮泰表達「希望盡快向國人報告事件全貌」，民情激憤，強烈要求賴卓政府比照當年頂新油事件一致標準處理。建請立法院會作成決議，針對中聯致癌毒油連環爆事件，國人迄今看不到真相，政府企圖蓋牌，意欲甩鍋地方政府，要求賴卓政府比照2014年頂新油事件標準儘速處理，未全面查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架，以安民心，並儘速建立退貨及補償機制。

食安 賴卓 國民黨團 致癌沙拉油

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