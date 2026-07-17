新聞眼／癌油案 綠「圍盧」已晚 更難「救賴」

中聯油風暴從食安議題延燒成政治攻防，中央、地方相互角力，事件爆發地點的台中市再度成為風暴中心。綠營強攻「未落實稽查」，企圖將致癌油事件複製成「第二個非洲豬瘟」攻防模式，圍攻台中市長盧秀燕以緩解賴政府的壓力，但從下架標準到公布速度，中央全面落後地方，「圍盧救賴」恐難收效。

卓揆前天才誇讚盧秀燕迅速下架問題油品，眼看似乎要上演大和解，但盧並未領情，綠營昨天祭出回馬槍，批評中市府辦事不力，今年直到事件爆發前都沒有稽查中聯，且上一次抽驗油品已經是兩年多前，跟非洲豬瘟案「未落實稽查」的政治攻勢如出一轍。

中市府以食安法規定回擊，強調「一切按照中央ＳＯＰ」，綠營若覺得規定有問題，台中非常樂見中央修法加嚴；再配合此前台中搶先公布問題油流向、全面下架問題油產品等措施；台中市這次顯然有備而來，與去年非洲豬瘟事件爆發時的手足無措形成強烈對比。

中央試圖把食安問題導向政治攻防，更凸顯出行政部門處理致癌油事件的疏失，從事件爆發初期「蓋牌」，除了未第一時間公布問題油品下游流向，甚至在下游產品下架標準對含量兩成以下的產品「開綠燈」，等到地方政府群起反彈，中央才緊急轉彎，遑論迄今還沒公布苯駢芘超標的確切原因。

卓榮泰被爆出在行政院會批評台中「搶快」公布，間接坐實中央的「蓋牌」企圖，讓政治壓力倒向卓內閣與賴總統，地方百里侯高呼「閣揆下台、總統道歉」，民進黨把盧秀燕視為二○二八假想敵，綠營加大力度「圍盧」，但時機已晚，更難「救賴」。

食安問題必須回歸民生層面，民眾只是卑微希望「食的安心」，執政黨砲打中市府，轉移食安監管失靈之責，不僅本末倒置，更讓國人無法信賴。