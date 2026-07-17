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綠質疑未抽檢中聯油脂 盧秀燕：依中央規定去年查3次

聯合報／ 記者陳敬丰蔡晉宇／連線報導

中聯油脂致癌油品風暴延燒，綠營質疑中市府過去二年並未抽驗中聯油脂。台中市長盧秀燕昨表示，有些人對維護食安的資訊可能不太了解，但台中市政府都是依照中央規定，去年查廠三次，其中一次和中央聯合稽查，完全按照ＳＯＰ來做。

民進黨昨批評中市府，過去八百多天都沒有查中聯油脂，「媽媽市長沒有錯，都是中央的錯」。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻說，中市府二○二二至二○二五年稽查中聯油脂六次，對比中市府公開資料，上次抽驗中聯油品是二○二四年四月廿六日，直到今年六月苯駢芘超標通報後，超過二年沒有任何油品抽驗紀錄。

多名綠營議員質疑，中聯問題油流出，回收率僅一成七，逾八成油品流向何處？中市府不要甩鍋中央，應停止政治操作，回歸食安業務本質，工廠登記、稽查與裁罰都屬地方權責，平時稽查未落實，應勇於承擔責任，拿出魄力，盡速解決源頭問題。

台中市食安處說明，依據食安法規定，大型油脂廠須自主送第三方單位檢驗，政府抽驗屬於外部監督，業者是第一責任人；官方抽驗依據年度專案，廠家、產品類型、稽查重點等逐年輪流配置，不是每家工廠、每項產品每年都會固定抽驗，這是全國各縣市一致規定。

中市府表示，今年四月收到中央來函要共同稽查，原排定今年第三季再稽查，六月底就爆發致癌油事件；對於議員建議加強查核頻率，市府樂見中央訂出更嚴格標準，願意向衛福部提案，修法提高全國油脂大廠的自主強制檢驗頻率。

盧秀燕 中央 中聯油脂

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