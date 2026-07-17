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癌油案 蔣萬安重砲回擊中央「無能蓋牌、總統道歉」

聯合報／ 記者林麗玉陳敬丰王小萌林銘翰張曼蘋／連線報導
台北市長蔣萬安（中）昨點名行政院長卓榮泰下台負責，賴清德總統向全民道歉。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨點名行政院長卓榮泰下台負責，賴清德總統向全民道歉。記者曾吉松／攝影

毒油從食安問題演變成政治風暴，行政院上周還在院會嗆地方政府。台北市長蔣萬安昨說，依民進黨二○一四年頂新案標準，行政院長卓榮泰應下台負責，賴清德總統須向全民道歉。台中市長盧秀燕也說，「要先刮自己的鬍子，不要忙著幫別人刮鬍子」。國民黨主席鄭麗文質疑，連一桶油都管不好，有辦法保護台灣嗎？

對於蔣萬安的批評，卓榮泰昨受訪說，「大家好好合作，事情就會解決。」總統府發言人郭雅慧昨說，食安的問題在法律上，中央和地方都有責任，希望地方也要依法善盡自己的責任。

賴清德總統（中）昨出席活動，面對藍營要求道歉，總統府發言人郭雅慧表示，食安問題中央和地方都有責任。記者張文玠／攝影
賴清德總統（中）昨出席活動，面對藍營要求道歉，總統府發言人郭雅慧表示，食安問題中央和地方都有責任。記者張文玠／攝影

蔣萬安昨重砲回擊說，審計部二年前就曾示警自主管理落實低，第一時間大家看到中央掌握下游業者名單卻拒絕公布，「蓋牌就是蓋牌」；對百分之廿以下的毒油卻不願意下架，難道不是包庇護航嗎？從六月卅日中央接獲通報，至今超過半個月，問題出在哪都講不清楚，「就是無能」。

蔣萬安也說，面對這麼大的毒油風暴和食安危機，中央卻荒腔走板，卓揆連一句道歉都不願意說，而且還要掩蓋，依照民進黨標準，卓已不適合閣揆位子，總統應即刻向全民道歉，並說明真相及處理方案。

北市議會開議，蔣萬安說，二○一四年頂新案，時任閣揆江宜樺道歉二次，有官員下台，當時馬英九總統召開國安會議，都是時任台南市長賴清德的主張。

盧秀燕表示，食安本就是查到哪公布到哪，天經地義，「台中市沒有快，是中央慢了或蓋牌。」致癌油事件發生後，中市府公開透明讓市民、國人了解相關油品流向。蔣萬安明確提出究責對象，賴總統也說過該道歉的要道歉、該究責要究責，但國人現在看到中央要別人道歉負責、究別人的責，自己要不要道歉負責，好像沒有明確表示。

民眾黨主席黃國昌說，卓早應下台，現在卻連道歉兩個字都說不出口，「人不要臉天下無敵」，就是現在民進黨政府的寫照。

台北市研考會主委殷瑋說，賴總統食安談話只講了二分廿秒，遠遠比不上大罷免時期的團結十講，這個政府有愧人民，欠大家一個道歉。

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